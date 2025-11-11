NetX: شبکه اقتصادی هوش مصنوعی مبتنی بر RWA، پیونددهنده بلاکچین و ارزش دنیای واقعی NetX یک اکوسیستم بلاکچین نسل بعدی است که بر پایه محاسبات قابل اعتماد و شبکه ایمن لایه‌اول (Layer-1) ساخته شده تا زیرساخت اقتصادی ماژولار فراهم کند. این شبکه با هوش مصنوعی و پروتکل MCP، پشتیبانی هوشمند برای dAppها و فعالیت‌های مالی ارائه می‌دهد. ‏در اکوسیستم NetX، تمام پروژه‌ها می‌توانند به‌صورت یکپارچه از توکن‌های پشتیبانی‌شده توسط دارایی‌های واقعی (RWA) برای پرداخت‌ها و تسویه‌ها استفاده کنند، شامل استیبل‌کوین‌های تحت نظارت، ابزارهای مالی توکنیزه‌شده و دارایی‌های واقعی. NetX در حال ایجاد پیوندی بی‌وقفه بین نوآوری‌های زنجیره‌ای و اقتصاد واقعی است و ادغام Web3 با شبکه ارزش جهانی را پیش می‌برد.