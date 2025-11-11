اقتصاد توکنی Metti Token (MTT)

اقتصاد توکنی Metti Token (MTT)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Metti Token (MTT)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:26:25 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Metti Token (MTT)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Metti Token (MTT)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
کل عرضه:
$ 5,00M
$ 5,00M$ 5,00M
منبع تغذیه در گردش:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 167,45M
$ 167,45M$ 167,45M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 210,26
$ 210,26$ 210,26
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 3,009680156954041
$ 3,009680156954041$ 3,009680156954041
قیمت فعلی:
$ 33,49
$ 33,49$ 33,49

اطلاعات Metti Token (MTT).

توکن METTI (MTT) یک توکن چندمنظوره در اکوسیستم OMET/ONFA است که برای پرداخت‌ها، معاملات، سهام‌گذاری و باز کردن قفل مزایای انحصاری مانند شرکت در برنامه‌های FOMO، مسابقات کوچک و خرید بسته‌های استخراج NFT استفاده می‌شود. MTT همچنین به عنوان یک توکن نظارتی عمل می‌کند و به جامعه این امکان را می‌دهد که در مورد تصمیمات کلیدی رأی دهند، در حالی که قابلیت چند زنجیره‌ای آن امکان تبادل یکپارچه در پلتفرم‌های DEX و CEX را فراهم می‌کند. MTT با یک مدل اقتصاد توکنی ضدتورمی، شفافیت درون زنجیره‌ای، برنامه‌های مقیاس‌پذیر و رویکردی مبتنی بر جامعه، متعهد به ایجاد ارزش پایدار است که ارتباط نزدیکی با محصولات و خدمات عملی و واقعی دارد.

وب‌ سایت رسمی:
https://onfa.io/
وایت پیپر
https://wiki.onfa.io/introduction-omet-and-mtt
کاوشگر بلوک:
https://bscscan.com/token/0x166c52d0633484c9ac0203dcbdc97bc32aaef720

توکنومیکس Metti Token (MTT): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Metti Token (MTT) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های MTT که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های MTT که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی MTT را درک کردید، قیمت زنده توکن MTT را بررسی کنید!

نحوه خرید MTT

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Metti Token (MTT) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید MTT، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت Metti Token (MTT)

تحلیل تاریخچه قیمت MTT به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت MTT

می‌خواهید بدانید که MTT به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت MTT ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.