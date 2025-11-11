توکن METTI (MTT) یک توکن چندمنظوره در اکوسیستم OMET/ONFA است که برای پرداخت‌ها، معاملات، سهام‌گذاری و باز کردن قفل مزایای انحصاری مانند شرکت در برنامه‌های FOMO، مسابقات کوچک و خرید بسته‌های استخراج NFT استفاده می‌شود. MTT همچنین به عنوان یک توکن نظارتی عمل می‌کند و به جامعه این امکان را می‌دهد که در مورد تصمیمات کلیدی رأی دهند، در حالی که قابلیت چند زنجیره‌ای آن امکان تبادل یکپارچه در پلتفرم‌های DEX و CEX را فراهم می‌کند. MTT با یک مدل اقتصاد توکنی ضدتورمی، شفافیت درون زنجیره‌ای، برنامه‌های مقیاس‌پذیر و رویکردی مبتنی بر جامعه، متعهد به ایجاد ارزش پایدار است که ارتباط نزدیکی با محصولات و خدمات عملی و واقعی دارد.