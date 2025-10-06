قیمت لحظه‌ ای MULTIVERSE MONKEY امروز برابر است با 0.00751 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MMON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MMON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای MULTIVERSE MONKEY امروز برابر است با 0.00751 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MMON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MMON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

MULTIVERSE MONKEY قیمت لحظه ای(MMON)

قیمت لحظه‌ ای 1 MMON به USD:

$0.00751
$0.00751$0.00751
-4.57%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای MULTIVERSE MONKEY (MMON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:10:45 (UTC+8)

اطلاعات قیمت MULTIVERSE MONKEY (MMON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00656
$ 0.00656$ 0.00656
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00822
$ 0.00822$ 0.00822
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00656
$ 0.00656$ 0.00656

$ 0.00822
$ 0.00822$ 0.00822

$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555$ 0.042695293829316555

$ 0.001606689268571319
$ 0.001606689268571319$ 0.001606689268571319

+1.48%

-4.56%

+22.91%

+22.91%

قیمت لحظه‌ ای MULTIVERSE MONKEY (MMON) برابر است با $ 0.00751. در 24 ساعت گذشته، MMON در بازه قیمتی حداقل $ 0.00656 تا حداکثر $ 0.00822 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MMON برابر با $ 0.042695293829316555 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.001606689268571319 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MMON در یک ساعت گذشته +1.48%، در 24 ساعت گذشته -4.56% و در 7 روز گذشته +22.91% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار MULTIVERSE MONKEY (MMON)

No.4164

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 105.59K
$ 105.59K$ 105.59K

$ 45.06M
$ 45.06M$ 45.06M

0.00
0.00 0.00

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

0.00%

ETH

ارزش بازار فعلی MULTIVERSE MONKEY برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 105.59K. عرضه در گردش MMON برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 5999999999.5 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 45.06M است.

تاریخچه قیمت MULTIVERSE MONKEY (MMON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت MULTIVERSE MONKEY برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0003596-4.56%
30 روز$ -0.00863-53.47%
60 روز$ -0.01079-58.97%
90 روز$ -0.01049-58.28%
تغییر قیمت امروز MULTIVERSE MONKEY

امروز، MMON تغییر $ -0.0003596 (-4.56%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه MULTIVERSE MONKEY

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00863 (-53.47%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه MULTIVERSE MONKEY

با گسترش بازه به 60 روز، MMON تغییر $ -0.01079 (-58.97%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه MULTIVERSE MONKEY

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.01049 (-58.28%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت MULTIVERSE MONKEY (MMON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت MULTIVERSE MONKEY را ببینید.

MULTIVERSE MONKEYMMON چیست

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

هم اکنون MULTIVERSE MONKEY در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های MULTIVERSE MONKEY خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MMON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره MULTIVERSE MONKEY را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید MULTIVERSE MONKEY شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت MULTIVERSE MONKEY (USD)

ارزش MULTIVERSE MONKEY (MMON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MULTIVERSE MONKEY (MMON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MULTIVERSE MONKEY را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MULTIVERSE MONKEY را بررسی کنید!

توکنومیکس MULTIVERSE MONKEY (MMON)

درک، توکنومیکس MULTIVERSE MONKEY (MMON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MMON بیشتر بدانید!

نحوه خریدMULTIVERSE MONKEY (MMON)

آیا به دنبال نحوه خرید MULTIVERSE MONKEY هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی MULTIVERSE MONKEY را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MMON به ارزهای محلی

1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به VND
197.62565
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به AUD
A$0.0114152
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به GBP
0.0055574
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به EUR
0.0063835
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به USD
$0.00751
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به MYR
RM0.031542
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به TRY
0.3151196
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به JPY
¥1.14152
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به ARS
ARS$10.7592766
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به RUB
0.5950173
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به INR
0.6625322
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به IDR
Rp125.1666166
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به PHP
0.4439161
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به EGP
￡E.0.3562744
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به BRL
R$0.0403287
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به CAD
C$0.0104389
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به BDT
0.9190738
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به NGN
10.9474772
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به COP
$28.8845865
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به ZAR
R.0.1292471
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به UAH
0.3163212
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به TZS
T.Sh.18.5431663
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به VES
Bs1.59963
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به CLP
$7.0594
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به PKR
Rs2.1202232
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به KZT
4.0397792
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به THB
฿0.244826
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به TWD
NT$0.2300313
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به AED
د.إ0.0275617
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به CHF
Fr0.0059329
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به HKD
HK$0.0582776
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به AMD
֏2.8861681
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به MAD
.د.م0.0692422
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به MXN
$0.1381089
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به SAR
ريال0.0281625
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به ETB
Br1.1374646
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به KES
KSh0.9708928
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به JOD
د.أ0.00532459
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به PLN
0.0272613
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به RON
лв0.0327436
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به SEK
kr0.0702936
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به BGN
лв0.0125417
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به HUF
Ft2.5041344
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به CZK
0.1565835
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به KWD
د.ك0.00229806
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به ILS
0.0244075
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به BOB
Bs0.0519692
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به AZN
0.012767
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به TJS
SM0.0694675
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به GEL
0.0204272
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به AOA
Kz6.8709741
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به BHD
.د.ب0.00282376
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به BMD
$0.00751
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به DKK
kr0.048064
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به HNL
L0.1978885
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به MUR
0.3415548
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به NAD
$0.1293222
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به NOK
kr0.0748747
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به NZD
$0.0129923
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به PAB
B/.0.00751
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به PGK
K0.031542
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به QAR
ر.ق0.0273364
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به RSD
дин.0.7550554
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به UZS
soʻm91.5853512
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به ALL
L0.6244565
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به ANG
ƒ0.0134429
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به AWG
ƒ0.013518
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به BBD
$0.01502
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به BAM
KM0.0126168
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به BIF
Fr22.34976
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به BND
$0.0096879
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به BSD
$0.00751
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به JMD
$1.2042285
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به KHR
30.2821975
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به KMF
Fr3.17673
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به LAK
163.2608663
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به LKR
රු2.2846922
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به MDL
L0.1272194
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به MGA
Ar33.677093
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به MOP
P0.06008
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به MVR
0.114903
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به MWK
MK13.0381861
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به MZN
MT0.4799641
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به NPR
रु1.0602618
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به PYG
53.26092
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به RWF
Fr10.89701
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به SBD
$0.0618073
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به SCR
0.1026617
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به SRD
$0.2995739
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به SVC
$0.0657125
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به SZL
L0.1293222
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به TMT
m0.0263601
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به TND
د.ت0.02191418
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به TTD
$0.0509929
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به UGX
Sh26.16484
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به XAF
Fr4.22062
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به XCD
$0.020277
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به XOF
Fr4.22062
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به XPF
Fr0.76602
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به BWP
P0.1002585
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به BZD
$0.0150951
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به CVE
$0.7127741
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به DJF
Fr1.32927
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به DOP
$0.4810155
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به DZD
د.ج0.9764502
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به FJD
$0.0169726
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به GNF
Fr65.29945
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به GTQ
Q0.0575266
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به GYD
$1.5724438
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) به ISK
kr0.91622

برای درک عمیق‌ تر MULTIVERSE MONKEY، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی MULTIVERSE MONKEY
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره MULTIVERSE MONKEY

امروز MULTIVERSE MONKEY (MMON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MMON به واحد USD برابر است با 0.00751 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MMON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MMON نسبت به USD برابر است با $ 0.00751. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار MULTIVERSE MONKEY چقدر است؟
ارزش بازار MMON برابر است با $ 0.00 USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MMON چقدر است؟
عرضه در گردش MMON برابر است با 0.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MMON چقدر بوده است؟
MMON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.042695293829316555 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MMON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MMON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.001606689268571319 USD رسید.
حجم معاملات MMON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MMON برابر است با $ 105.59K USD.
آیا MMON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MMON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MMON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:10:45 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MULTIVERSE MONKEY (MMON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

