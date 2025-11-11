میتوزیس Mitosis یک پروتکل DeFi است که پوزیشن های لیکوییدیتی غیرقابل نقد را به بلوک های سازنده قابل برنامه ریزی و ترکیب پذیر تبدیل میکند. این کار با تبدیل سپرده های کاربران به «دارایی های وانیلا» در زنجیره Mitosis انجام میشود که سپس میتوانند از طریق Matrix (کمپین های منتخب) یا EOL (تخصیص مبتنی بر حاکمیت جمعی) به فرصت های تولید سود متعهد شوند.این پروتکل مشکل ناکارآمدی لیکوییدیتی در DeFi را با تجمیع سپرده های فردی و ایجاد قدرت چانه زنی جمعی برای دسترسی به سودهای ممتاز که قبلاً فقط برای شرکت کنندگان بزرگ قابلدسترس بود، حل میکند. همچنین توکن های پوزیشن (miAssets/maAssets) را میتوان معامله کرد، به عنوان وثیقه استفاده نمود یا در ابزارهای مالی پیشرفته ترکیب کرد.با استفاده از سیستم سهتوکنی (MITO، gMITO، LMITO) و مکانیزمهای حاکمیتی، میتوزیس هم سویی انگیزه های پایدار ایجاد کرده و دسترسی به سودهای برتر را دموکراتیک میسازد، در حالی که قابلیتهای مهندسی مالی پیشرفته را که قبلاً در امور مالی غیرمتمرکز در دسترس نبودند، فراهم میکند.