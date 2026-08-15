تحلیل تکنیکال امروز Mina Protocol (MINA) صفحه تحلیل Mina Protocol، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه MINA، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Mina Protocol را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Mina Protocol (MINA) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.03957 -- -4.31% -13.81% -32.77%

Mina Protocol اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Mina Protocol در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 16 خنثی 4 خرید 6 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 14 خنثی 0 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 2 خنثی 4 خرید 6 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.03947 0.03947 مقاومت دوم 0.03947 0.03946 مقاومت اول 0.03946 0.03946 نقطه محوری 0.03946 0.03946 حمایت اول 0.03945 0.03945 حمایت دوم 0.03945 0.03945 حمایت سوم 0.03944 0.03945

سیگنال‌ های بازار Mina Protocol حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.55M $5.20 M $5.75 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.10 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.12 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.02M خریدهای فعال 7 روزه $0.20 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.22 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Mina Protocol جریان سرمایه خالص ورودی قیمت MINAUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.05 M 0.04 2026-08-14 -$0.03 M 0.04 2026-08-13 $0.09 M 0.04 2026-08-12 -$0.05 M 0.04 2026-08-11 -$0.02 M 0.04 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Mina Protocol (MINA) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Mina Protocol را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT MINA $0.03956 $0.03956 $0.03956 +0.76% 1.48M (USDT) معامله کنید