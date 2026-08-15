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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Cat in a dogs world ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Cat in a dogs world ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز cat in a dogs world (MEW)

تحلیل تکنیکال امروز cat in a dogs world (MEW)

صفحه تحلیل cat in a dogs world، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه MEW، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل cat in a dogs world را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت cat in a dogs world (MEW)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.0003256---6.79%-9.06%-42.18%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت cat in a dogs world

Cat in a dogs world اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Cat in a dogs world در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 8
خنثی 2
خرید 16
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 0خرید 14
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 8خنثی 2خرید 2
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.0003256
0.0003256
مقاومت دوم
0.0003256
0.0003255
مقاومت اول
0.0003255
0.0003255
نقطه محوری
0.0003255
0.0003255
حمایت اول
0.0003254
0.0003254
حمایت دوم
0.0003254
0.0003254
حمایت سوم
0.0003253
0.0003254

سیگنال‌ های بازار Cat in a dogs world

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.04M
$3.96 M
$3.99 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.04 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.04 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.01M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.13 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.13 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Cat in a dogs world جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت MEWUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.01 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13-$0.02 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.02 M0.00

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله cat in a dogs world (MEW) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای cat in a dogs world را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTMEW
$0.0003256
$0.0003256$0.0003256
+1.62%
177.67M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب MEW به USD

مقدار

MEW
MEW
USD
USD

1 MEW = 0.0003256 USD

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