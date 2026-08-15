تحلیل تکنیکال امروز cat in a dogs world (MEW) صفحه تحلیل cat in a dogs world، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه MEW، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل cat in a dogs world را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت cat in a dogs world (MEW) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.0003256 -- -6.79% -9.06% -42.18%

Cat in a dogs world اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Cat in a dogs world در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 8 خنثی 2 خرید 16 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 8 خنثی 2 خرید 2 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.0003256 0.0003256 مقاومت دوم 0.0003256 0.0003255 مقاومت اول 0.0003255 0.0003255 نقطه محوری 0.0003255 0.0003255 حمایت اول 0.0003254 0.0003254 حمایت دوم 0.0003254 0.0003254 حمایت سوم 0.0003253 0.0003254

سیگنال‌ های بازار Cat in a dogs world حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.04M $3.96 M $3.99 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.04 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.04 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.13 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.13 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Cat in a dogs world جریان سرمایه خالص ورودی قیمت MEWUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.01 M 0.00 2026-08-14 -$0.01 M 0.00 2026-08-13 -$0.02 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.00 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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