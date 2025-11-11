اقتصاد توکنی MultiBank Group (MBG)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت MultiBank Group (MBG)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت MultiBank Group (MBG)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات MultiBank Group (MBG).
MultiBank Group که در سال 2005 در ایالت کالیفرنیای آمریکا تأسیس شد، اکنون یکی از بزرگ ترین و تحت نظارت ترین نهادهای آنلاین معاملات مشتقات مالی در جهان به شمار می رود. این گروه که دفتر مرکزی آن در دبی قرار دارد، با داشتن بیش از 25 دفتر در سراسر جهان، به بیش از 2 میلیون مشتری در بیش از 100 کشور خدمات ارائه می دهد. با تکیه بر رعایت دقیق مقررات، فناوری پیشرفته، و تمرکز بر یکپارچگی مالی، MultiBank Group تجربه ای ایمن و روان از معاملات را در سطح جهانی ارائه می دهد. امروزه این گروه با رهبری یکی از بلندپروازانه ترین پروژه های توکنیزه سازی دارایی های دنیای واقعی (RWA) در صنعت، در حال پیشروی بهسوی آینده ی امور مالی است — پروژه ای که حول محور اولین توکن کاربردی آن، یعنی $MBG، متمرکز شده است.
توکنومیکس MultiBank Group (MBG): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی MultiBank Group (MBG) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای MBG که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های MBG که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی MBG را درک کردید، قیمت زنده توکن MBG را بررسی کنید!
تاریخچه قیمت MultiBank Group (MBG)
تحلیل تاریخچه قیمت MBG به کاربران کمک می کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده های تاریخی بخش مهمی از پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.
پیش بینی قیمت MBG
میخواهید بدانید که MBG به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت MBG ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
