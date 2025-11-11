MultiBank Group که در سال 2005 در ایالت کالیفرنیای آمریکا تأسیس شد، اکنون یکی از بزرگ‌ ترین و تحت‌ نظارت‌ ترین نهادهای آنلاین معاملات مشتقات مالی در جهان به شمار می‌ رود. این گروه که دفتر مرکزی آن در دبی قرار دارد، با داشتن بیش از 25 دفتر در سراسر جهان، به بیش از 2 میلیون مشتری در بیش از 100 کشور خدمات ارائه می‌ دهد. با تکیه بر رعایت دقیق مقررات، فناوری پیشرفته، و تمرکز بر یکپارچگی مالی، MultiBank Group تجربه‌ ای ایمن و روان از معاملات را در سطح جهانی ارائه می‌ دهد. امروزه این گروه با رهبری یکی از بلندپروازانه‌ ترین پروژه‌ های توکنیزه‌ سازی دارایی‌ های دنیای واقعی (RWA) در صنعت، در حال پیشروی به‌سوی آینده‌ ی امور مالی است — پروژه‌ ای که حول محور اولین توکن کاربردی آن، یعنی $MBG، متمرکز شده است.