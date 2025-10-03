قیمت لحظه‌ ای MAY امروز برابر است با 0.03939 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MAY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MAY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای MAY امروز برابر است با 0.03939 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MAY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MAY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره MAY

اطلاعات قیمت MAY

وایت‌ پیپر MAY

وب‌سایت رسمی MAY

توکنومیکس MAY

پیش‌بینی قیمت MAY

تاریخچه MAY

راهنمای خرید MAY

مبدل MAY به ارز فیات

اسپات MAY

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو MAY

MAY قیمت لحظه ای(MAY)

قیمت لحظه‌ ای 1 MAY به USD:

$0.03929
$0.03929$0.03929
+0.28%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای MAY (MAY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:57:45 (UTC+8)

اطلاعات قیمت MAY (MAY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.03898
$ 0.03898$ 0.03898
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.03898
$ 0.03898$ 0.03898

$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083

$ 10.157036358034295
$ 10.157036358034295$ 10.157036358034295

$ 0.03733335169831041
$ 0.03733335169831041$ 0.03733335169831041

+0.02%

+0.28%

+2.89%

+2.89%

قیمت لحظه‌ ای MAY (MAY) برابر است با $ 0.03939. در 24 ساعت گذشته، MAY در بازه قیمتی حداقل $ 0.03898 تا حداکثر $ 0.04083 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MAY برابر با $ 10.157036358034295 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.03733335169831041 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MAY در یک ساعت گذشته +0.02%، در 24 ساعت گذشته +0.28% و در 7 روز گذشته +2.89% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار MAY (MAY)

No.1122

$ 12.32M
$ 12.32M$ 12.32M

$ 60.35K
$ 60.35K$ 60.35K

$ 39.39M
$ 39.39M$ 39.39M

312.66M
312.66M 312.66M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

31.26%

SOL

ارزش بازار فعلی MAY برابر است با $ 12.32M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.35K. عرضه در گردش MAY برابر است با 312.66M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 39.39M است.

تاریخچه قیمت MAY (MAY) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت MAY برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0001097+0.28%
30 روز$ -0.00281-6.66%
60 روز$ -0.00948-19.40%
90 روز$ +0.02939+293.90%
تغییر قیمت امروز MAY

امروز، MAY تغییر $ +0.0001097 (+0.28%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه MAY

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00281 (-6.66%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه MAY

با گسترش بازه به 60 روز، MAY تغییر $ -0.00948 (-19.40%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه MAY

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.02939 (+293.90%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت MAY (MAY) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت MAY را ببینید.

MAYMAY چیست

هم اکنون MAY در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های MAY خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MAY را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره MAY را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید MAY شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت MAY (USD)

ارزش MAY (MAY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MAY (MAY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MAY را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MAY را بررسی کنید!

توکنومیکس MAY (MAY)

درک، توکنومیکس MAY (MAY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MAY بیشتر بدانید!

نحوه خریدMAY (MAY)

آیا به دنبال نحوه خرید MAY هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی MAY را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MAY به ارزهای محلی

1 MAY(MAY) به VND
1,036.54785
1 MAY(MAY) به AUD
A$0.0594789
1 MAY(MAY) به GBP
0.0291486
1 MAY(MAY) به EUR
0.0334815
1 MAY(MAY) به USD
$0.03939
1 MAY(MAY) به MYR
RM0.165438
1 MAY(MAY) به TRY
1.6405935
1 MAY(MAY) به JPY
¥5.79033
1 MAY(MAY) به ARS
ARS$56.111055
1 MAY(MAY) به RUB
3.2382519
1 MAY(MAY) به INR
3.4950747
1 MAY(MAY) به IDR
Rp656.4997374
1 MAY(MAY) به KRW
55.4788455
1 MAY(MAY) به PHP
2.280681
1 MAY(MAY) به EGP
￡E.1.8800847
1 MAY(MAY) به BRL
R$0.2099487
1 MAY(MAY) به CAD
C$0.0547521
1 MAY(MAY) به BDT
4.7917935
1 MAY(MAY) به NGN
57.6716868
1 MAY(MAY) به COP
$153.2684595
1 MAY(MAY) به ZAR
R.0.6782958
1 MAY(MAY) به UAH
1.6244436
1 MAY(MAY) به TZS
T.Sh.96.78123
1 MAY(MAY) به VES
Bs7.16898
1 MAY(MAY) به CLP
$38.01135
1 MAY(MAY) به PKR
Rs11.0800131
1 MAY(MAY) به KZT
21.5597226
1 MAY(MAY) به THB
฿1.2738726
1 MAY(MAY) به TWD
NT$1.1970621
1 MAY(MAY) به AED
د.إ0.1445613
1 MAY(MAY) به CHF
Fr0.0311181
1 MAY(MAY) به HKD
HK$0.3064542
1 MAY(MAY) به AMD
֏15.0918846
1 MAY(MAY) به MAD
.د.م0.3580551
1 MAY(MAY) به MXN
$0.7243821
1 MAY(MAY) به SAR
ريال0.1473186
1 MAY(MAY) به ETB
Br5.7150951
1 MAY(MAY) به KES
KSh5.0868246
1 MAY(MAY) به JOD
د.أ0.02792751
1 MAY(MAY) به PLN
0.1425918
1 MAY(MAY) به RON
лв0.1705587
1 MAY(MAY) به SEK
kr0.3690843
1 MAY(MAY) به BGN
лв0.0653874
1 MAY(MAY) به HUF
Ft13.0254852
1 MAY(MAY) به CZK
0.8137974
1 MAY(MAY) به KWD
د.ك0.01201395
1 MAY(MAY) به ILS
0.129987
1 MAY(MAY) به BOB
Bs0.271791
1 MAY(MAY) به AZN
0.066963
1 MAY(MAY) به TJS
SM0.3667209
1 MAY(MAY) به GEL
0.1071408
1 MAY(MAY) به AOA
Kz36.1044801
1 MAY(MAY) به BHD
.د.ب0.01481064
1 MAY(MAY) به BMD
$0.03939
1 MAY(MAY) به DKK
kr0.2505204
1 MAY(MAY) به HNL
L1.0300485
1 MAY(MAY) به MUR
1.7847609
1 MAY(MAY) به NAD
$0.6786897
1 MAY(MAY) به NOK
kr0.3919305
1 MAY(MAY) به NZD
$0.0673569
1 MAY(MAY) به PAB
B/.0.03939
1 MAY(MAY) به PGK
K0.1674075
1 MAY(MAY) به QAR
ر.ق0.1433796
1 MAY(MAY) به RSD
дин.3.9299403
1 MAY(MAY) به UZS
soʻm474.5782041
1 MAY(MAY) به ALL
L3.2453421
1 MAY(MAY) به ANG
ƒ0.0705081
1 MAY(MAY) به AWG
ƒ0.070902
1 MAY(MAY) به BBD
$0.07878
1 MAY(MAY) به BAM
KM0.0653874
1 MAY(MAY) به BIF
Fr115.84599
1 MAY(MAY) به BND
$0.0504192
1 MAY(MAY) به BSD
$0.03939
1 MAY(MAY) به JMD
$6.3244584
1 MAY(MAY) به KHR
158.1926034
1 MAY(MAY) به KMF
Fr16.50441
1 MAY(MAY) به LAK
856.3043307
1 MAY(MAY) به LKR
Rs11.9107482
1 MAY(MAY) به MDL
L0.6593886
1 MAY(MAY) به MGA
Ar175.8479892
1 MAY(MAY) به MOP
P0.3155139
1 MAY(MAY) به MVR
0.602667
1 MAY(MAY) به MWK
MK68.3853729
1 MAY(MAY) به MZN
MT2.517021
1 MAY(MAY) به NPR
Rs5.601258
1 MAY(MAY) به PYG
277.38438
1 MAY(MAY) به RWF
Fr56.99733
1 MAY(MAY) به SBD
$0.3245736
1 MAY(MAY) به SCR
0.5758818
1 MAY(MAY) به SRD
$1.500759
1 MAY(MAY) به SVC
$0.3442686
1 MAY(MAY) به SZL
L0.6782958
1 MAY(MAY) به TMT
m0.137865
1 MAY(MAY) به TND
د.ت0.11470368
1 MAY(MAY) به TTD
$0.2666703
1 MAY(MAY) به UGX
Sh136.2894
1 MAY(MAY) به XAF
Fr21.97962
1 MAY(MAY) به XCD
$0.106353
1 MAY(MAY) به XOF
Fr21.97962
1 MAY(MAY) به XPF
Fr3.97839
1 MAY(MAY) به BWP
P0.5230992
1 MAY(MAY) به BZD
$0.0791739
1 MAY(MAY) به CVE
$3.6991149
1 MAY(MAY) به DJF
Fr7.01142
1 MAY(MAY) به DOP
$2.465814
1 MAY(MAY) به DZD
د.ج5.1002172
1 MAY(MAY) به FJD
$0.0886275
1 MAY(MAY) به GNF
Fr342.49605
1 MAY(MAY) به GTQ
Q0.3017274
1 MAY(MAY) به GYD
$8.2368429
1 MAY(MAY) به ISK
kr4.7268

منابع MAY

برای درک عمیق‌ تر MAY، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی MAY
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره MAY

امروز MAY (MAY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MAY به واحد USD برابر است با 0.03939 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MAY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MAY نسبت به USD برابر است با $ 0.03939. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار MAY چقدر است؟
ارزش بازار MAY برابر است با $ 12.32M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MAY چقدر است؟
عرضه در گردش MAY برابر است با 312.66M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MAY چقدر بوده است؟
MAY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 10.157036358034295 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MAY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MAY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.03733335169831041 USD رسید.
حجم معاملات MAY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MAY برابر است با $ 60.35K USD.
آیا MAY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MAY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MAY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:57:45 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MAY (MAY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

اخبار برتر

بازده مارجین فیوچرز MEXC: فرصتها و چالشهای کسب درآمد دوگانه از معاملات

October 3, 2025

معامله هوشمندتر، صفر کارمزد: چگونه سفارشات کمکی هوش مصنوعی MEXC بازی را تغییر می‌دهند

October 3, 2025

GameFi 2.0: چرا اقتصاد توکن‌ها آینده بازی‌های بلاک‌چین را تعیین خواهد کرد

October 3, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب MAY به USD

مقدار

MAY
MAY
USD
USD

1 MAY = 0.03939 USD

معامله MAY

/USDTMAY
$0.03929
$0.03929$0.03929
+0.25%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --