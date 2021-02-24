تحلیل تکنیکال امروز Mask Network (MASK) صفحه تحلیل Mask Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه MASK، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Mask Network را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Mask Network (MASK) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.3536 -- -3.05% -11.69% -23.34%

Mask Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Mask Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 8 خنثی 3 خرید 15 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 5 خنثی 1 خرید 8 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 2 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.3531 0.353 مقاومت دوم 0.353 0.3529 مقاومت اول 0.3528 0.3528 نقطه محوری 0.3527 0.3527 حمایت اول 0.3525 0.3526 حمایت دوم 0.3524 0.3525 حمایت سوم 0.3522 0.3524

سیگنال‌ های بازار Mask Network حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.16M $1.07 M $1.24 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.04 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.04 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.08 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.09 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Mask Network جریان سرمایه خالص ورودی قیمت MASKUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.02 M 0.35 2026-08-14 $0.00 M 0.35 2026-08-13 $0.04 M 0.35 2026-08-12 $0.05 M 0.36 2026-08-11 $0.00 M 0.35 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Mask Network (MASK) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Mask Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT MASK $0.3536 $0.3536 $0.3536 +0.88% 161.91K (USDT) معامله کنید