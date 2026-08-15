تحلیل تکنیکال امروز Terra Classic (LUNC) صفحه تحلیل Terra Classic، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه LUNC، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Terra Classic را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Terra Classic (LUNC) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.00004799 -- -2.27% -19.20% -40.38%

Terra Classic اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Terra Classic در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 5 خنثی 2 خرید 19 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 5 خنثی 2 خرید 5 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.00004791 0.0000479 مقاومت دوم 0.0000479 0.0000479 مقاومت اول 0.0000479 0.0000479 نقطه محوری 0.00004789 0.00004789 حمایت اول 0.00004789 0.00004789 حمایت دوم 0.00004788 0.00004789 حمایت سوم 0.00004788 0.00004788

سیگنال‌ های بازار Terra Classic حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -14.51M $5.40 M $19.91 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.04M خریدهای فعال 3 روزه $1.37 M فروش‌ های فعال 3 روزه $1.34 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.01M خریدهای فعال 7 روزه $5.38 M فروش‌ های فعال 7 روزه $5.37 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Terra Classic جریان سرمایه خالص ورودی قیمت LUNCUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.12 M 0.00 2026-08-14 -$0.20 M 0.00 2026-08-13 $0.02 M 0.00 2026-08-12 -$0.14 M 0.00 2026-08-11 $0.58 M 0.00 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Terra Classic (LUNC) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Terra Classic را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT LUNC $0.00004798 $0.00004798 $0.00004798 -0.13% 1.77B (USDT) معامله کنید / USDC LUNC $0.00004795 $0.00004795 $0.00004795 -0.18% 560.58M (USDT) معامله کنید