تحلیل تکنیکال امروز Lido DAO (LDO) صفحه تحلیل Lido DAO، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه LDO، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Lido DAO را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Lido DAO (LDO) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.2987 -- +2.11% -20.86% -16.19%

Lido DAO اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Lido DAO در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 10 خنثی 7 خرید 9 میانگین‌ های متحرک : فروش فروش 8 خنثی 2 خرید 4 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 2 خنثی 5 خرید 5 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.3 0.2995 مقاومت دوم 0.2995 0.2992 مقاومت اول 0.2993 0.2991 نقطه محوری 0.2988 0.2988 حمایت اول 0.2986 0.2985 حمایت دوم 0.2981 0.2984 حمایت سوم 0.2979 0.2981

سیگنال‌ های بازار Lido DAO حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.79M $12.76 M $11.96 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.14M خریدهای فعال 3 روزه $4.94 M فروش‌ های فعال 3 روزه $5.09 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.37M خریدهای فعال 7 روزه $11.80 M فروش‌ های فعال 7 روزه $12.17 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Lido DAO جریان سرمایه خالص ورودی قیمت LDOUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.01 M 0.30 2026-08-14 $0.08 M 0.29 2026-08-13 -$0.11 M 0.30 2026-08-12 -$0.18 M 0.29 2026-08-11 $0.00 M 0.29 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Lido DAO (LDO) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Lido DAO را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT LDO $0.2987 $0.2987 $0.2987 +1.98% 345.32K (USDT) معامله کنید / USDC LDO $0.2983 $0.2983 $0.2983 +1.84% 185.51K (USDT) معامله کنید