تحلیل تکنیکال امروز Kava Labs (KAVA) صفحه تحلیل Kava Labs، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه KAVA، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Kava Labs را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Kava Labs (KAVA) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.04072 -- -0.25% -10.39% -31.24%

Kava Labs اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Kava Labs در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 3 خنثی 16 خرید 7 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 0 خنثی 9 خرید 5 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 3 خنثی 7 خرید 2 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.04068 0.04068 مقاومت دوم 0.04068 0.04067 مقاومت اول 0.04067 0.04067 نقطه محوری 0.04067 0.04067 حمایت اول 0.04066 0.04066 حمایت دوم 0.04066 0.04066 حمایت سوم 0.04065 0.04066

سیگنال‌ های بازار Kava Labs حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.16M $2.70 M $2.54 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.03 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.03 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.08 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.08 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Kava Labs جریان سرمایه خالص ورودی قیمت KAVAUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.04 M 0.04 2026-08-14 $0.01 M 0.04 2026-08-13 -$0.08 M 0.04 2026-08-12 $0.01 M 0.04 2026-08-11 $0.15 M 0.04 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Kava Labs (KAVA) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Kava Labs را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT KAVA $0.04072 $0.04072 $0.04072 +0.32% 1.45M (USDT) معامله کنید