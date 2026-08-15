تحلیل تکنیکال امروز Jasmy (JASMY) صفحه تحلیل Jasmy، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه JASMY، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Jasmy را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Jasmy (JASMY) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.003964 -- -2.25% -10.48% -32.60%

Jasmy اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Jasmy در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 7 خنثی 3 خرید 16 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 3 خرید 2 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.003958 0.003958 مقاومت دوم 0.003958 0.003957 مقاومت اول 0.003957 0.003957 نقطه محوری 0.003957 0.003957 حمایت اول 0.003956 0.003956 حمایت دوم 0.003956 0.003956 حمایت سوم 0.003955 0.003956

سیگنال‌ های بازار Jasmy حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.01M $9.86 M $9.87 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.15M خریدهای فعال 3 روزه $1.90 M فروش‌ های فعال 3 روزه $2.05 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.13M خریدهای فعال 7 روزه $4.15 M فروش‌ های فعال 7 روزه $4.28 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Jasmy جریان سرمایه خالص ورودی قیمت JASMYUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.02 M 0.00 2026-08-14 -$0.17 M 0.00 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Jasmy (JASMY) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Jasmy را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT JASMY $0.003964 $0.003964 $0.003964 -0.60% 17.41M (USDT) معامله کنید / USDC JASMY $0.003962 $0.003962 $0.003962 -0.77% 6.35M (USDT) معامله کنید