قیمت امروز IRIS Chain

قیمت لحظه ای IRIS Chain امروز برابر است با 0.02233 USD. ارزش بازار IRC معادل 0 USD است. نرخ زنده IRC در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه ای IRIS Chain امروز برابر است با 0.02233 USD. ارزش بازار IRC معادل 0 USD است. نرخ زنده IRC در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده های کلیدی بازار دنبال کنید!
قیمت لحظه ای IRIS Chain (IRC) در حال حاضر برابر با $ 0.02233 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IRC به USD برابر با $ 0.02233 برای هر IRC می باشد.
توکن IRIS Chain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3851 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 IRC می باشد. طی 24 ساعت گذشته، IRC در بازه ای بین $ 0.02098 (حداقل) و $ 0.0246 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.213517579217701 و پایین ترین سطح ثبت شده نیز $ 0.00832572179997189 بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز IRC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +14.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 387.85K رسیده است.
اطلاعات بازار IRIS Chain (IRC)
No.3851
$ 0.00
$ 0.00
$ 387.85K
$ 387.85K
$ 44.66M
$ 44.66M
0.00
0.00
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
0.00%
MATIC
ارزش بازار فعلی IRIS Chain برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 387.85K. عرضه در گردش IRC برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 2000000000 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 44.66M است.
تاریخچه قیمت IRIS Chain به USD
بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.02098
$ 0.02098
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0246
$ 0.0246
بیشترین قیمت 24 ساعته
$ 0.02098
$ 0.02098
$ 0.0246
$ 0.0246
$ 2.213517579217701
$ 2.213517579217701
$ 0.00832572179997189
$ 0.00832572179997189
-0.05%
-4.29%
+14.57%
+14.57%
تاریخچه قیمت IRIS Chain (IRC) به واحد USD
پیگیری تغییرات قیمت IRIS Chain برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
دوره
تغییر قیمت (USD)
تغییر قیمت (%)
امروز
$ -0.0009978
-4.29%
30 روز
$ -0.07767
-77.67%
60 روز
$ -0.07767
-77.67%
90 روز
$ -0.07767
-77.67%
تغییر قیمت امروز IRIS Chain
امروز، IRC تغییر $ -0.0009978 (-4.29%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
تغییر قیمت 30 روزه IRIS Chain
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.07767 (-77.67%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
تغییر قیمت 60 روزه IRIS Chain
با گسترش بازه به 60 روز، IRC تغییر $ -0.07767 (-77.67%) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
تغییر قیمت 90 روزه IRIS Chain
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.07767 (-77.67%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
می خواهید تاریخچه قیمت تمام وقت و تغییرات قیمت IRIS Chain (IRC) را تجربه کنید؟
پیش بینی قیمت IRIS Chain (IRC) برای سال 2030 (در 5 سال آینده)
بر اساس ماژول پیشبینی قیمت فوق، هدف قیمتی IRC تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می شود و این پیش بینی نشان دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش بینی قیمت IRIS Chain (IRC) برای سال 2040 (در 15 سال آینده)
تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت IRIS Chain احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
ابزارهای MEXC برای پیش بینی های لحظه ای و تحلیل های شخصی تر، کاربران می توانند از ابزار پیش بینی قیمت MEXC و تحلیل های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR). اگر مایلید بدانید قیمت IRIS Chain در سال های 2025 تا 2026 به چه سطحی خواهد رسید، میت وانید با مراجعه به صفحه «پیش بینی قیمت» ما، تحلیل و برآوردهای قیمتی IRC برای این دوره زمانی را مشاهده کنید. برای دسترسی به جزئیات بیشتر، روی لینک پیش بینی قیمت IRIS Chain کلیک کنید.
چگونه IRIS Chain را بخریم و سرمایه گذاری کنیم؟
آماده اید سرمایه گذاری در IRIS Chain را آغاز کنید؟ خرید IRC در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه کار است. پس از انجام اولین خرید، میتوانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید IRIS Chain را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید IRIS Chain (IRC) همراهی کند.
مرحله 1
ثبتنام برای حساب کاربری و تکمیل احراز هویت KYC
ابتدا برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید و KYC را در MEXC تکمیل کنید. می توانید این کار را در وب سایت رسمی MEXC یا برنامه MEXC با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود انجام دهید.
در وب سایت MEXC، روی اسپات در نوار بالا کلیک کنید و توکن های دلخواه خود را جستجو کنید.
مرحله 4
توکنهای خود را انتخاب کنید
با بیش از 0.00 توکن موجود، می توانید به راحتی بیت کوین، اتریوم و توکن های پرطرفدار بخرید.
مرحله 5
خرید خود را تکمیل کنید
مقدار توکن یا معادل آن را به ارز محلی خود وارد کنید. روی خرید کلیک کنید و IRIS Chain فوراً به کیف پول شما واریز می شود.
با IRIS Chain چه کاری می توانید انجام دهید؟
در اختیار داشتن IRIS Chain تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی شود، بلکه فرصت های گسترده تری را پیش روی شما قرار می دهد. می توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب های پس انداز انعطاف پذیر، پاداش های غیرفعال کسب کنید یا با بهره گیری از ابزارهای حرفه ای معاملاتی، دارایی های خود را توسعه دهید. چه سرمایه گذار تازه کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره برداری حداکثری از توکن های بیت کوین شما معرفی شده است.
بازار اسپات MEXC را کاوش کنید
بیش از 2,800 توکن را با کارمزد بسیار پایین معامله کنید.
معاملات فیوچرز
با اهرم معاملاتی تا 500 برابر و نقدشوندگی عمیق معامله کنید.
لانچ پول MEXC
توکن ها را استیک کنید و ایردراپ های شگفت انگیز دریافت کنید.
پیش-بازار MEXC
خرید و فروش توکن های جدید پیش از فهرست شدن رسمی آن ها.
معامله با کارمزد فوق العاده پایین در MEXC
خرید IRIS Chain (IRC) در MEXC به معنای ارزش بیشتر برای سرمایه شماست. به عنوان یکی از پلتفرم های کریپتو با کمترین کارمزد در بازار، MEXC به شما کمک می کند از اولین معامله خود هزینه ها را کاهش دهید.
علاوه بر این، می توانید توکن های منتخب بازار اسپات را از طریق جشنواره کارمزد صفر MEXC کاملاً بدون کارمزد معامله کنید.
IRIS ChainIRC چیست
IRIS Chain یک اکوسیستم بلاکچینی با قدرت هوش مصنوعی است که تشخیص بیومتریک عنبیه را با مدیریت داده های غیرمتمرکز ترکیب میکند تا مراقبت های شخصی سلامت را متحول سازد. کاربران میتوانند از طریق گوشی هوشمند یا کیوسک، اسکن عنبیه انجام دهند و به صورت فوری تشخیص سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی دریافت کنند و در همین حین توکن های IRC به عنوان پاداش به دست آورند. این توکن ها برای اشتراک های سلامت، استیکینگ یا احراز هویت غیرمتمرکز درون اکوسیستم قابل استفاده هستند. هدف IRIS Chain این است که افراد بتوانند سلامت خود را به صورت لحظه ای پایش کنند، در حالی که حفظ حریم خصوصی داده ها از طریق فناوری بلاکچین تضمین شود.
منابع IRIS Chain
برای درک عمیق تر IRIS Chain، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:
افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره IRIS Chain
ارزش یک IRIS Chain در سال 2030 چقدر خواهد بود؟
در صورتی که IRIS Chain با نرخ رشد سالانه 5% افزایش یابد، ارزش تخمینی آن میتواند تا حدود $-- در سال 2026 و $-- در سال 2030 و $-- در سال 2035 و $-- در سال 2040 برسد. این ارقام نشان دهنده ی یک سناریوی رشد مرکب و پیوسته هستند؛ با این حال، قیمت واقعی آینده به عواملی همچون میزان پذیرش بازار، تغییرات نظارتی و شرایط کلان اقتصادی بستگی دارد. برای مشاهده ی جزئیات بیشتر و برآوردهای سال به سال از قیمت های احتمالی IRIS Chain و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری (ROI)، می توانید به جدول پیش بینی کامل در ادامه مراجعه کنید.
قیمت IRIS Chain امروز چقدر است؟
قیمت امروز IRIS Chain برابر با $ 0.02233 است. برای بررسی روند قیمتی در بازههای زمانی مختلف، به بخش تاریخچه قیمت مراجعه کنید تا تغییرات را در بازه های امروز، 30 روز، 60 روز و 90 روز گذشته مشاهده نمایید.
آیا IRIS Chain هنوز هم سرمایه گذاری خوبی است؟
توکن IRIS Chain همچنان یکی از رمزارزهای فعال در بازار محسوب می شود و از مشارکت مداوم معامله گران و روند توسعه زیست بوم خود بهره مند است.
با این حال، سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال از جمله IRC ذاتاً با نوسان همراه است و باید متناسب با سطح تحمل ریسک فردی انجام شود.
همواره توصیه می شود پیش از هرگونه تصمیم گیری مالی، تحقیقات مستقل خود (DYOR) را انجام داده و شرایط کلی بازار را به دقت بررسی کنید.
حجم معاملات روزانه IRIS Chain چقدر است؟
در 24 ساعت گذشته، معادل -- از IRIS Chain در پلتفرم MEXC معامله شده است.
قیمت فعلی IRIS Chain چقدر است؟
قیمت لحظه ای IRC به صورت بلادرنگ و بر اساس فعالیت معاملاتی جهانی در صرافی های بزرگ، از جمله MEXC، به روزرسانی می شود. نوسانات قیمتی این دارایی به طور پیوسته و در نتیجهی تغییر در نقدینگی بازار، حجم معاملات و احساسات کلی سرمایه گذاران رخ می دهد. برای مشاهده آخرین قیمت IRIS Chain به ارز مورد نظر خود، به بخش قیمت IRC مراجعه کرده و اطلاعات به روز بازار را بررسی کنید.
چه چیزی بر قیمت IRIS Chain تأثیر می گذارد؟
قیمت IRC تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل کلیدی قرار دارد؛ از جمله احساسات عمومی بازار، حجم معاملات، پیشرفت های فناورانه و روند پذیرش توسط کاربران.علاوه بر این، شرایط کلان اقتصادی مانند تغییر نرخ های بهره، چرخه های نقدینگی و سیگنال های نظارتی نیز نقش مهمی در جهت گیری و نوسانات قیمتی این دارایی ایفا می کنند.
برای آگاهی از تغییرات لحظه ای بازار و آخرین به روزرسانی های پروژه ها، به بخش اخبار MEXC مراجعه کنید و تازه ترین تحلیل ها و دیدگاه های تخصصی در حوزه رمزارزها را دنبال نمایید.
کدام توکن بیشترین حجم معاملات را در MEXC دارد؟
در ادامه، فهرست توکن هایی را مشاهده می کنید که در حال حاضر بیشترین حجم معاملات 24 ساعته را در پلتفرم MEXC به خود اختصاص داده اند. قیمت ها و عملکرد هر دارایی به صورت لحظه ای و بر اساس داده های زنده ی بازار به روزرسانی می شوند.
محبوب ترین توکن
قیمت
تغییر
BTC
89,421.34
-1.13%
ETH
3,029.65
-2.45%
SOL
132.83
-1.62%
UCN
1,640.55
+0.02%
USDC
0.9996
-0.01%
چگونه می توانم برای IRC در MEXC سفارش حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) ثبت کنم
پلتفرم MEXC از سفارشات حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) پشتیبانی می کند تا به کاربران در مدیریت خودکار ریسک معاملات کمک کند.
1. به بخش معاملات اسپات یا فیوچرز بروید و جفت ارز IRC/USDT را انتخاب کنید.
از منوی نوع سفارش گزینه ی حد ضرر (استاپ لیمیت) یا سفارش فعال سازی را انتخاب کنید.
3. قیمت فعال سازی را تعیین کنید؛ این همان سطح قیمتی است که در آن سفارش شما فعال می شود. سپس قیمت اجرا را مشخص کنید؛ قیمتی که معامله در آن انجام خواهد شد.
4. جزئیات سفارش خود را تأیید و ارسال کنید.
سفارش حد ضرر (Stop-Loss) زمانی فعال می شود که قیمت IRIS Chain برخلاف پوزیشن معاملاتی شما حرکت کند؛ در مقابل، سفارش حد سود (Take-Profit) به صورت خودکار زمانی اجرا می شود که قیمت به سطح هدف سود مورد نظر شما برسد.
برای مثال ها و آموزش های دقیق، به راهنمای معاملات اسپات MEXC مراجعه کنید
آیا قیمت IRIS Chain امسال بالاتر خواهد رفت؟
قیمت IRIS Chain ممکن است در سال جاری، با توجه به شرایط کلی بازار و روند توسعه پروژه، افزایش یابد. برای تحلیل جامع تر، پیش بینی قیمت IRIS Chain (IRC) را مطالعه کنید.
آخرین به روزرسانی صفحه: 2025-12-06 05:29:55 (UTC+8)
به روزرسانی های مهم بازار مربوط به IRIS Chain (IRC)
زمان (UTC+8)
نوع
اطلاعات
12-05 20:29:54
سیاست ارزی
اجماع بالا برای افزایش نرخ بهره بانک ژاپن در دسامبر، بالاترین نرخ بهره در ۳۰ سال در حال وقوع است
12-05 15:24:33
به روز رسانی های صنعت
همبنیانگذار سولانا: ارزش کل بازار رمزارزها به رشد خود ادامه خواهد داد و در نهایت به نبردی برای سهم بازار بلاک چین تبدیل میشود
12-04 09:24:58
به روز رسانی های صنعت
بازگشت رونق بازار رمز ارزها، جریان ورودی سرمایه ETF به 1.1 میلیارد دلار میرسد و به بالاترین حد 7 هفتهای میرسد
12-03 18:46:22
سیاست ارزی
قانون جدید بریتانیا: ارزهای دیجیتال در سیستم حفاظت از "اموال شخصی" گنجانده شدند
12-03 10:11:55
به روز رسانی های صنعت
بازار رمز ارز با سودهای گسترده بازگشت را نشان میدهد، SUI و PENGU بیش از 20٪ افزایش یافتند
12-03 06:23:37
به روز رسانی های صنعت
۳۷۶ میلیون دلار در ۲۴ ساعت گذشته در سراسر بازار لیکوئید شده است، عمدتاً موقعیتهای شورت
