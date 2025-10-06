صرافیDEX+
قیمت لحظه‌ ای IRIS Chain امروز برابر است با 0.02233 USD. ارزش بازار IRC معادل 0 USD است. نرخ زنده IRC در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!

قیمت امروز IRIS Chain

قیمت لحظه‌ ای IRIS Chain (IRC) در حال حاضر برابر با $ 0.02233 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IRC به USD برابر با $ 0.02233 برای هر IRC می‌ باشد.

توکن IRIS Chain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3851 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 IRC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IRC در بازه‌ ای بین $ 0.02098 (حداقل) و $ 0.0246 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.213517579217701 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00832572179997189 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IRC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +14.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 387.85K رسیده است.

ارزش بازار فعلی IRIS Chain برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 387.85K. عرضه در گردش IRC برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 2000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 44.66M است.

پیگیری تغییرات قیمت IRIS Chain برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0009978-4.29%
30 روز$ -0.07767-77.67%
60 روز$ -0.07767-77.67%
90 روز$ -0.07767-77.67%
تغییر قیمت امروز IRIS Chain

امروز، IRC تغییر $ -0.0009978 (-4.29%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه IRIS Chain

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.07767 (-77.67%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه IRIS Chain

با گسترش بازه به 60 روز، IRC تغییر $ -0.07767 (-77.67%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه IRIS Chain

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.07767 (-77.67%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت IRIS Chain (IRC) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت IRIS Chain را ببینید.

پیش‌ بینی قیمت IRIS Chain

پیش‌ بینی قیمت IRIS Chain (IRC) برای سال 2030 (در 5 سال آینده)
بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی IRC تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش‌ بینی قیمت IRIS Chain (IRC) برای سال 2040 (در 15 سال آینده)

تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت IRIS Chain احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.

اگر مایلید بدانید قیمت IRIS Chain در سال‌ های 2025 تا 2026 به چه سطحی خواهد رسید، می‌ت وانید با مراجعه به صفحه «پیش‌ بینی قیمت» ما، تحلیل و برآوردهای قیمتی IRC برای این دوره زمانی را مشاهده کنید. برای دسترسی به جزئیات بیشتر، روی لینک پیش‌ بینی قیمت IRIS Chain کلیک کنید.

چگونه IRIS Chain را بخریم و سرمایه‌ گذاری کنیم؟

آماده‌ اید سرمایه‌ گذاری در IRIS Chain را آغاز کنید؟ خرید IRC در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه‌ کار است. پس از انجام اولین خرید، می‌توانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید IRIS Chain را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید IRIS Chain (IRC) همراهی کند.

IRIS ChainIRC چیست

IRIS Chain یک اکوسیستم بلاکچینی با قدرت هوش مصنوعی است که تشخیص بیومتریک عنبیه را با مدیریت داده‌ های غیرمتمرکز ترکیب می‌کند تا مراقبت‌ های شخصی سلامت را متحول سازد. کاربران می‌توانند از طریق گوشی هوشمند یا کیوسک، اسکن عنبیه انجام دهند و به‌ صورت فوری تشخیص‌ سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی دریافت کنند و در همین حین توکن‌ های IRC به‌ عنوان پاداش به‌ دست آورند. این توکن‌ ها برای اشتراک‌ های سلامت، استیکینگ یا احراز هویت غیرمتمرکز درون اکوسیستم قابل استفاده هستند. هدف IRIS Chain این است که افراد بتوانند سلامت خود را به‌ صورت لحظه‌ ای پایش کنند، در حالی که حفظ حریم خصوصی داده‌ ها از طریق فناوری بلاکچین تضمین شود.

منابع IRIS Chain

برای درک عمیق‌ تر IRIS Chain، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی IRIS Chain
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره IRIS Chain

ارزش یک IRIS Chain در سال 2030 چقدر خواهد بود؟
در صورتی که IRIS Chain با نرخ رشد سالانه 5% افزایش یابد، ارزش تخمینی آن می‌تواند تا حدود $-- در سال 2026 و $-- در سال 2030 و $-- در سال 2035 و $-- در سال 2040 برسد. این ارقام نشان‌ دهنده‌ ی یک سناریوی رشد مرکب و پیوسته هستند؛ با این حال، قیمت واقعی آینده به عواملی همچون میزان پذیرش بازار، تغییرات نظارتی و شرایط کلان اقتصادی بستگی دارد. برای مشاهده‌ ی جزئیات بیشتر و برآوردهای سال‌ به‌ سال از قیمت‌ های احتمالی IRIS Chain و بازده مورد انتظار سرمایه‌ گذاری (ROI)، می‌ توانید به جدول پیش‌ بینی کامل در ادامه مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به IRIS Chain (IRC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
12-05 20:29:54سیاست ارزی
اجماع بالا برای افزایش نرخ بهره بانک ژاپن در دسامبر، بالاترین نرخ بهره در ۳۰ سال در حال وقوع است
12-05 15:24:33به روز رسانی های صنعت
هم‌بنیانگذار سولانا: ارزش کل بازار رمزارزها به رشد خود ادامه خواهد داد و در نهایت به نبردی برای سهم بازار بلاک چین تبدیل می‌شود
12-04 09:24:58به روز رسانی های صنعت
بازگشت رونق بازار رمز ارزها، جریان ورودی سرمایه ETF به 1.1 میلیارد دلار می‌رسد و به بالاترین حد 7 هفته‌ای می‌رسد
12-03 18:46:22سیاست ارزی
قانون جدید بریتانیا: ارزهای دیجیتال در سیستم حفاظت از "اموال شخصی" گنجانده شدند
12-03 10:11:55به روز رسانی های صنعت
بازار رمز ارز با سودهای گسترده بازگشت را نشان می‌دهد، SUI و PENGU بیش از 20٪ افزایش یافتند
12-03 06:23:37به روز رسانی های صنعت
۳۷۶ میلیون دلار در ۲۴ ساعت گذشته در سراسر بازار لیکوئید شده است، عمدتاً موقعیت‌های شورت

