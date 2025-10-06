قیمت امروز IRIS Chain

قیمت لحظه‌ ای IRIS Chain (IRC) در حال حاضر برابر با $ 0.02233 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IRC به USD برابر با $ 0.02233 برای هر IRC می‌ باشد.

توکن IRIS Chain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3851 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 IRC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IRC در بازه‌ ای بین $ 0.02098 (حداقل) و $ 0.0246 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.213517579217701 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00832572179997189 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IRC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +14.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 387.85K رسیده است.

اطلاعات بازار IRIS Chain (IRC)

رتبه No.3851 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 387.85K$ 387.85K $ 387.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 44.66M$ 44.66M $ 44.66M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 عرضه کل 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی MATIC

