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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره IoTeX Network ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره IoTeX Network ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز IoTeX Network (IOTX)

تحلیل تکنیکال امروز IoTeX Network (IOTX)

صفحه تحلیل IoTeX Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه IOTX، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل IoTeX Network را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت IoTeX Network (IOTX)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.002637--+9.78%+9.05%-41.64%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت IoTeX Network

IoTeX Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت IoTeX Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش قوی
فروش 17
خنثی 7
خرید 2
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 13خنثی 1خرید 0
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 4خنثی 6خرید 2
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.002646
0.002644
مقاومت دوم
0.002644
0.002642
مقاومت اول
0.002641
0.00264
نقطه محوری
0.002639
0.002639
حمایت اول
0.002636
0.002637
حمایت دوم
0.002634
0.002635
حمایت سوم
0.002631
0.002634

سیگنال‌ های بازار IoTeX Network

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.01M
$1.69 M
$1.70 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.18 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.18 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.04M
خریدهای فعال 7 روزه
$5.73 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$5.69 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

IoTeX Network جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت IOTXUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.02 M0.00
2026-08-14-$0.03 M0.00
2026-08-13-$0.03 M0.00
2026-08-12$0.03 M0.00
2026-08-11-$0.02 M0.00

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره IoTeX Network بیشتر کاوش کنید

معامله IoTeX Network (IOTX) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای IoTeX Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTIOTX
$0.002637
$0.002637$0.002637
-1.16%
23.39M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب IOTX به USD

مقدار

IOTX
IOTX
USD
USD

1 IOTX = 0.002637 USD

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