تحلیل تکنیکال امروز IoTeX Network (IOTX) صفحه تحلیل IoTeX Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه IOTX، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل IoTeX Network را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت IoTeX Network (IOTX) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.002637 -- +9.78% +9.05% -41.64%

IoTeX Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت IoTeX Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش قوی فروش 17 خنثی 7 خرید 2 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 13 خنثی 1 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 4 خنثی 6 خرید 2 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.002646 0.002644 مقاومت دوم 0.002644 0.002642 مقاومت اول 0.002641 0.00264 نقطه محوری 0.002639 0.002639 حمایت اول 0.002636 0.002637 حمایت دوم 0.002634 0.002635 حمایت سوم 0.002631 0.002634

سیگنال‌ های بازار IoTeX Network حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.01M $1.69 M $1.70 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.18 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.18 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.04M خریدهای فعال 7 روزه $5.73 M فروش‌ های فعال 7 روزه $5.69 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. IoTeX Network جریان سرمایه خالص ورودی قیمت IOTXUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.02 M 0.00 2026-08-14 -$0.03 M 0.00 2026-08-13 -$0.03 M 0.00 2026-08-12 $0.03 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.00 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله IoTeX Network (IOTX) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای IoTeX Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT IOTX $0.002637 $0.002637 $0.002637 -1.16% 23.39M (USDT) معامله کنید