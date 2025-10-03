WorldAssetsINC چیست

پلتفرم WORLDASSETS (WAT Protocol) یک بستر نوآورانه در حوزه خدمات مالی برای توکنیزه‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) است. این پلتفرم از طریق پروتکل WAT مجموعه‌ای از اجزای کلیدی را در هم می‌آمیزد؛ از جمله یکپارچه‌ سازی دارایی‌ های فیزیکی روی زنجیره، مدل دوگانه توکن (توکن مالکیت دارایی + توکن بازده دارایی)، RWAFi (ترکیب RWA و DeFi)، نقدشوندگی مبتنی بر AMM، کمیته دارایی POS-DAO، انطباق با الزامات قانونی دارایی‌ها و مکانیزم خروج کامل توکنیزاسیون. هدف از این ساختار، تحقق واقعی و عملی RWA و فراهم‌کردن بستری شفاف، کارآمد و منطبق با نیازهای سرمایه‌گذاران در اقتصاد دیجیتال است. پلتفرم WORLDASSETS (WAT Protocol) یک بستر نوآورانه در حوزه خدمات مالی برای توکنیزه‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) است. این پلتفرم از طریق پروتکل WAT مجموعه‌ای از اجزای کلیدی را در هم می‌آمیزد؛ از جمله یکپارچه‌ سازی دارایی‌ های فیزیکی روی زنجیره، مدل دوگانه توکن (توکن مالکیت دارایی + توکن بازده دارایی)، RWAFi (ترکیب RWA و DeFi)، نقدشوندگی مبتنی بر AMM، کمیته دارایی POS-DAO، انطباق با الزامات قانونی دارایی‌ها و مکانیزم خروج کامل توکنیزاسیون. هدف از این ساختار، تحقق واقعی و عملی RWA و فراهم‌کردن بستری شفاف، کارآمد و منطبق با نیازهای سرمایه‌گذاران در اقتصاد دیجیتال است.

هم اکنون WorldAssets در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های WorldAssets خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ INC را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره WorldAssets را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید WorldAssets شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت WorldAssets (USD)

ارزش WorldAssets (INC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از WorldAssets (INC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت WorldAssets را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت WorldAssets را بررسی کنید!

توکنومیکس WorldAssets (INC)

درک، توکنومیکس WorldAssets (INC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده INC بیشتر بدانید!

نحوه خریدWorldAssets (INC)

آیا به دنبال نحوه خرید WorldAssets هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی WorldAssets را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

INC به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع WorldAssets

برای درک عمیق‌ تر WorldAssets، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره WorldAssets امروز WorldAssets (INC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای INC به واحد USD برابر است با 0.6756 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی INC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.6756 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی INC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار WorldAssets چقدر است؟ ارزش بازار INC برابر است با -- USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش INC چقدر است؟ عرضه در گردش INC برابر است با -- USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت INC چقدر بوده است؟ INC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت INC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ INC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید. حجم معاملات INC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای INC برابر است با $ 41.99K USD . آیا INC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد INC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت INC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به WorldAssets (INC)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-04 13:39:16 داده های زنجیره ای ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته 10-04 11:26:38 به روز رسانی های صنعت انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد 10-03 10:20:00 به روز رسانی های صنعت ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت 10-03 05:17:00 به روز رسانی های صنعت بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد 10-01 14:11:00 به روز رسانی های صنعت دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند 09-30 18:14:00 به روز رسانی های صنعت نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

اخبار برتر

بازده مارجین فیوچرز MEXC: فرصتها و چالشهای کسب درآمد دوگانه از معاملات

معامله هوشمندتر، صفر کارمزد: چگونه سفارشات کمکی هوش مصنوعی MEXC بازی را تغییر می‌دهند