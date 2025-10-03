قیمت لحظه‌ ای WorldAssets امروز برابر است با 0.6756 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت INC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت INC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای WorldAssets امروز برابر است با 0.6756 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت INC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت INC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره INC

اطلاعات قیمت INC

وایت‌ پیپر INC

وب‌سایت رسمی INC

توکنومیکس INC

پیش‌بینی قیمت INC

تاریخچه INC

راهنمای خرید INC

مبدل INC به ارز فیات

اسپات INC

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو WorldAssets

WorldAssets قیمت لحظه ای(INC)

قیمت لحظه‌ ای 1 INC به USD:

$0.6756
$0.6756$0.6756
+18.46%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای WorldAssets (INC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:57:23 (UTC+8)

اطلاعات قیمت WorldAssets (INC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.98
$ 0.98$ 0.98
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552

$ 0.98
$ 0.98$ 0.98

--
----

--
----

-5.13%

+18.46%

+575.60%

+575.60%

قیمت لحظه‌ ای WorldAssets (INC) برابر است با $ 0.6756. در 24 ساعت گذشته، INC در بازه قیمتی حداقل $ 0.5552 تا حداکثر $ 0.98 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته INC برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، INC در یک ساعت گذشته -5.13%، در 24 ساعت گذشته +18.46% و در 7 روز گذشته +575.60% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار WorldAssets (INC)

--
----

$ 41.99K
$ 41.99K$ 41.99K

$ 202.68M
$ 202.68M$ 202.68M

--
----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

ETH

ارزش بازار فعلی WorldAssets برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 41.99K. عرضه در گردش INC برابر است با --، و عرضه کل آن 300000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 202.68M است.

تاریخچه قیمت WorldAssets (INC) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت WorldAssets برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.105281+18.46%
30 روز$ +0.5756+575.60%
60 روز$ +0.5756+575.60%
90 روز$ +0.5756+575.60%
تغییر قیمت امروز WorldAssets

امروز، INC تغییر $ +0.105281 (+18.46%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه WorldAssets

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.5756 (+575.60%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه WorldAssets

با گسترش بازه به 60 روز، INC تغییر $ +0.5756 (+575.60%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه WorldAssets

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.5756 (+575.60%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت WorldAssets (INC) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت WorldAssets را ببینید.

WorldAssetsINC چیست

پلتفرم WORLDASSETS (WAT Protocol) یک بستر نوآورانه در حوزه خدمات مالی برای توکنیزه‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) است. این پلتفرم از طریق پروتکل WAT مجموعه‌ای از اجزای کلیدی را در هم می‌آمیزد؛ از جمله یکپارچه‌ سازی دارایی‌ های فیزیکی روی زنجیره، مدل دوگانه توکن (توکن مالکیت دارایی + توکن بازده دارایی)، RWAFi (ترکیب RWA و DeFi)، نقدشوندگی مبتنی بر AMM، کمیته دارایی POS-DAO، انطباق با الزامات قانونی دارایی‌ها و مکانیزم خروج کامل توکنیزاسیون. هدف از این ساختار، تحقق واقعی و عملی RWA و فراهم‌کردن بستری شفاف، کارآمد و منطبق با نیازهای سرمایه‌گذاران در اقتصاد دیجیتال است.

هم اکنون WorldAssets در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های WorldAssets خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ INC را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره WorldAssets را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید WorldAssets شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت WorldAssets (USD)

ارزش WorldAssets (INC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از WorldAssets (INC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت WorldAssets را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت WorldAssets را بررسی کنید!

توکنومیکس WorldAssets (INC)

درک، توکنومیکس WorldAssets (INC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده INC بیشتر بدانید!

نحوه خریدWorldAssets (INC)

آیا به دنبال نحوه خرید WorldAssets هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی WorldAssets را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

INC به ارزهای محلی

1 WorldAssets(INC) به VND
17,778.414
1 WorldAssets(INC) به AUD
A$1.020156
1 WorldAssets(INC) به GBP
0.499944
1 WorldAssets(INC) به EUR
0.57426
1 WorldAssets(INC) به USD
$0.6756
1 WorldAssets(INC) به MYR
RM2.83752
1 WorldAssets(INC) به TRY
28.13874
1 WorldAssets(INC) به JPY
¥99.3132
1 WorldAssets(INC) به ARS
ARS$962.3922
1 WorldAssets(INC) به RUB
55.541076
1 WorldAssets(INC) به INR
59.945988
1 WorldAssets(INC) به IDR
Rp11,259.995496
1 WorldAssets(INC) به KRW
951.54882
1 WorldAssets(INC) به PHP
39.11724
1 WorldAssets(INC) به EGP
￡E.32.246388
1 WorldAssets(INC) به BRL
R$3.600948
1 WorldAssets(INC) به CAD
C$0.939084
1 WorldAssets(INC) به BDT
82.18674
1 WorldAssets(INC) به NGN
989.159472
1 WorldAssets(INC) به COP
$2,628.79338
1 WorldAssets(INC) به ZAR
R.11.633832
1 WorldAssets(INC) به UAH
27.861744
1 WorldAssets(INC) به TZS
T.Sh.1,659.9492
1 WorldAssets(INC) به VES
Bs122.9592
1 WorldAssets(INC) به CLP
$651.954
1 WorldAssets(INC) به PKR
Rs190.039524
1 WorldAssets(INC) به KZT
369.782904
1 WorldAssets(INC) به THB
฿21.848904
1 WorldAssets(INC) به TWD
NT$20.531484
1 WorldAssets(INC) به AED
د.إ2.479452
1 WorldAssets(INC) به CHF
Fr0.533724
1 WorldAssets(INC) به HKD
HK$5.256168
1 WorldAssets(INC) به AMD
֏258.849384
1 WorldAssets(INC) به MAD
.د.م6.141204
1 WorldAssets(INC) به MXN
$12.424284
1 WorldAssets(INC) به SAR
ريال2.526744
1 WorldAssets(INC) به ETB
Br98.022804
1 WorldAssets(INC) به KES
KSh87.246984
1 WorldAssets(INC) به JOD
د.أ0.4790004
1 WorldAssets(INC) به PLN
2.445672
1 WorldAssets(INC) به RON
лв2.925348
1 WorldAssets(INC) به SEK
kr6.330372
1 WorldAssets(INC) به BGN
лв1.121496
1 WorldAssets(INC) به HUF
Ft223.407408
1 WorldAssets(INC) به CZK
13.957896
1 WorldAssets(INC) به KWD
د.ك0.206058
1 WorldAssets(INC) به ILS
2.22948
1 WorldAssets(INC) به BOB
Bs4.66164
1 WorldAssets(INC) به AZN
1.14852
1 WorldAssets(INC) به TJS
SM6.289836
1 WorldAssets(INC) به GEL
1.837632
1 WorldAssets(INC) به AOA
Kz619.248204
1 WorldAssets(INC) به BHD
.د.ب0.2540256
1 WorldAssets(INC) به BMD
$0.6756
1 WorldAssets(INC) به DKK
kr4.296816
1 WorldAssets(INC) به HNL
L17.66694
1 WorldAssets(INC) به MUR
30.611436
1 WorldAssets(INC) به NAD
$11.640588
1 WorldAssets(INC) به NOK
kr6.72222
1 WorldAssets(INC) به NZD
$1.155276
1 WorldAssets(INC) به PAB
B/.0.6756
1 WorldAssets(INC) به PGK
K2.8713
1 WorldAssets(INC) به QAR
ر.ق2.459184
1 WorldAssets(INC) به RSD
дин.67.404612
1 WorldAssets(INC) به UZS
soʻm8,139.757164
1 WorldAssets(INC) به ALL
L55.662684
1 WorldAssets(INC) به ANG
ƒ1.209324
1 WorldAssets(INC) به AWG
ƒ1.21608
1 WorldAssets(INC) به BBD
$1.3512
1 WorldAssets(INC) به BAM
KM1.121496
1 WorldAssets(INC) به BIF
Fr1,986.9396
1 WorldAssets(INC) به BND
$0.864768
1 WorldAssets(INC) به BSD
$0.6756
1 WorldAssets(INC) به JMD
$108.474336
1 WorldAssets(INC) به KHR
2,713.250136
1 WorldAssets(INC) به KMF
Fr283.0764
1 WorldAssets(INC) به LAK
14,686.956228
1 WorldAssets(INC) به LKR
Rs204.287928
1 WorldAssets(INC) به MDL
L11.309544
1 WorldAssets(INC) به MGA
Ar3,016.067568
1 WorldAssets(INC) به MOP
P5.411556
1 WorldAssets(INC) به MVR
10.33668
1 WorldAssets(INC) به MWK
MK1,172.915916
1 WorldAssets(INC) به MZN
MT43.17084
1 WorldAssets(INC) به NPR
Rs96.07032
1 WorldAssets(INC) به PYG
4,757.5752
1 WorldAssets(INC) به RWF
Fr977.5932
1 WorldAssets(INC) به SBD
$5.566944
1 WorldAssets(INC) به SCR
9.877272
1 WorldAssets(INC) به SRD
$25.74036
1 WorldAssets(INC) به SVC
$5.904744
1 WorldAssets(INC) به SZL
L11.633832
1 WorldAssets(INC) به TMT
m2.3646
1 WorldAssets(INC) به TND
د.ت1.9673472
1 WorldAssets(INC) به TTD
$4.573812
1 WorldAssets(INC) به UGX
Sh2,337.576
1 WorldAssets(INC) به XAF
Fr376.9848
1 WorldAssets(INC) به XCD
$1.82412
1 WorldAssets(INC) به XOF
Fr376.9848
1 WorldAssets(INC) به XPF
Fr68.2356
1 WorldAssets(INC) به BWP
P8.971968
1 WorldAssets(INC) به BZD
$1.357956
1 WorldAssets(INC) به CVE
$63.445596
1 WorldAssets(INC) به DJF
Fr120.2568
1 WorldAssets(INC) به DOP
$42.29256
1 WorldAssets(INC) به DZD
د.ج87.476688
1 WorldAssets(INC) به FJD
$1.5201
1 WorldAssets(INC) به GNF
Fr5,874.342
1 WorldAssets(INC) به GTQ
Q5.175096
1 WorldAssets(INC) به GYD
$141.274716
1 WorldAssets(INC) به ISK
kr81.072

منابع WorldAssets

برای درک عمیق‌ تر WorldAssets، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی WorldAssets
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره WorldAssets

امروز WorldAssets (INC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای INC به واحد USD برابر است با 0.6756 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی INC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی INC نسبت به USD برابر است با $ 0.6756. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار WorldAssets چقدر است؟
ارزش بازار INC برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش INC چقدر است؟
عرضه در گردش INC برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت INC چقدر بوده است؟
INC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت INC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
INC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات INC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای INC برابر است با $ 41.99K USD.
آیا INC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد INC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت INC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:57:23 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به WorldAssets (INC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

اخبار برتر

بازده مارجین فیوچرز MEXC: فرصتها و چالشهای کسب درآمد دوگانه از معاملات

October 3, 2025

معامله هوشمندتر، صفر کارمزد: چگونه سفارشات کمکی هوش مصنوعی MEXC بازی را تغییر می‌دهند

October 3, 2025

GameFi 2.0: چرا اقتصاد توکن‌ها آینده بازی‌های بلاک‌چین را تعیین خواهد کرد

October 3, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب INC به USD

مقدار

INC
INC
USD
USD

1 INC = 0.6756 USD

معامله INC

/USDTINC
$0.6756
$0.6756$0.6756
+18.25%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --