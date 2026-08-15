تحلیل تکنیکال امروز Internet Computer (ICP) صفحه تحلیل Internet Computer، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ICP، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Internet Computer را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Internet Computer (ICP) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $2.248 -- +6.54% +3.59% -13.91%

Internet Computer اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Internet Computer در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 11 خنثی 3 خرید 12 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 7 خنثی 1 خرید 6 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 4 خنثی 2 خرید 6 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 2.2483 2.2476 مقاومت دوم 2.2476 2.2472 مقاومت اول 2.2473 2.247 نقطه محوری 2.2466 2.2466 حمایت اول 2.2463 2.2462 حمایت دوم 2.2456 2.246 حمایت سوم 2.2453 2.2456

سیگنال‌ های بازار Internet Computer حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.18M $9.16 M $9.34 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.43M خریدهای فعال 3 روزه $5.99 M فروش‌ های فعال 3 روزه $6.42 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.39M خریدهای فعال 7 روزه $15.71 M فروش‌ های فعال 7 روزه $16.10 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Internet Computer جریان سرمایه خالص ورودی قیمت ICPUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.22 M 2.26 2026-08-14 -$0.41 M 2.20 2026-08-13 -$0.66 M 2.16 2026-08-12 -$0.84 M 2.23 2026-08-11 -$1.25 M 2.26 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Internet Computer (ICP) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Internet Computer را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT ICP $2.248 $2.248 $2.248 +2.22% 99.23K (USDT) معامله کنید / USDC ICP $2.248 $2.248 $2.248 +2.32% 28.20K (USDT) معامله کنید