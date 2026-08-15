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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Internet Computer ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Internet Computer ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Internet Computer (ICP)

تحلیل تکنیکال امروز Internet Computer (ICP)

صفحه تحلیل Internet Computer، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ICP، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Internet Computer را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Internet Computer (ICP)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$2.248--+6.54%+3.59%-13.91%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Internet Computer

Internet Computer اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Internet Computer در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 11
خنثی 3
خرید 12
میانگین‌ های متحرک:خنثیفروش 7خنثی 1خرید 6
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 4خنثی 2خرید 6
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
2.2483
2.2476
مقاومت دوم
2.2476
2.2472
مقاومت اول
2.2473
2.247
نقطه محوری
2.2466
2.2466
حمایت اول
2.2463
2.2462
حمایت دوم
2.2456
2.246
حمایت سوم
2.2453
2.2456

سیگنال‌ های بازار Internet Computer

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.18M
$9.16 M
$9.34 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.43M
خریدهای فعال 3 روزه
$5.99 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$6.42 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.39M
خریدهای فعال 7 روزه
$15.71 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$16.10 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Internet Computer جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ICPUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.22 M2.26
2026-08-14-$0.41 M2.20
2026-08-13-$0.66 M2.16
2026-08-12-$0.84 M2.23
2026-08-11-$1.25 M2.26

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Internet Computer (ICP) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Internet Computer را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTICP
$2.248
$2.248$2.248
+2.22%
99.23K (USDT)
/USDCICP
$2.248
$2.248$2.248
+2.32%
28.20K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ICP به USD

مقدار

ICP
ICP
USD
USD

1 ICP = 2.248 USD

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