تحلیل تکنیکال امروز Hyperliquid (HYPE) صفحه تحلیل Hyperliquid، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه HYPE، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Hyperliquid را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Hyperliquid (HYPE) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $56.42 -- +3.33% -14.17% +29.52%

Hyperliquid اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Hyperliquid در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 10 خنثی 3 خرید 13 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 4 خنثی 0 خرید 10 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 6 خنثی 3 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 56.4166 56.4143 مقاومت دوم 56.4143 56.4128 مقاومت اول 56.4126 56.4118 نقطه محوری 56.4103 56.4103 حمایت اول 56.4086 56.4088 حمایت دوم 56.4063 56.4078 حمایت سوم 56.4046 56.4063

سیگنال‌ های بازار Hyperliquid حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -13.36M $122.26 M $135.62 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.39M خریدهای فعال 3 روزه $298.60 M فروش‌ های فعال 3 روزه $298.21 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -3.54M خریدهای فعال 7 روزه $699.80 M فروش‌ های فعال 7 روزه $703.35 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Hyperliquid جریان سرمایه خالص ورودی قیمت HYPEUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.77 M 56.30 2026-08-14 -$2.59 M 55.65 2026-08-13 -$0.53 M 57.86 2026-08-12 -$0.98 M 56.57 2026-08-11 -$0.53 M 53.96 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Hyperliquid (HYPE) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Hyperliquid را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT HYPE $56.41 $56.41 $56.41 +1.31% 6.71K (USDT) معامله کنید / USDC HYPE $56.38 $56.38 $56.38 +1.27% 1.15K (USDT) معامله کنید / USD1 HYPE $56.4 $56.4 $56.4 +1.34% 977.78 (USDT) معامله کنید