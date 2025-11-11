شبکه Hemi که با بیت‌ کوین و اتریوم قدرت گرفته، یک شبکه ماژولار برای مقیاس‌ پذیری، امنیت و قابلیت همکاری برتر است. در حالی که سایر پروژه‌ ها به بیت‌کوین و اتریوم به عنوان سیلوهای اکوسیستم نگاه می‌کنند و پتانسیل هر دو را محدود می‌ کنند، Hemi آنها را به عنوان اجزای یک ابرشبکه واحد می‌بیند. این امر سطوح جدیدی از قابلیت برنامه‌ریزی، قابلیت حمل و پتانسیل را برای Bitcoin DeFi و موارد دیگر فراهم می‌کند. Hemi توسط جف گارزیک (توسعه‌دهنده سابق هسته بیت‌کوین) و مکس سانچز (مخترع پروتکل اجماع Proof-of-Proof) تأسیس شد و توسط تیمی از مهندسان مشهور بلاکچین، شرکای استراتژیک و سرمایه‌گذاران احاطه شده است.