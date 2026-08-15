خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Graph Token ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Graph Token ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره GRT

اطلاعات قیمت GRT

جفت GRT چیست؟

وایت‌ پیپر GRT

وب‌سایت رسمی GRT

توکنومیکس GRT

پیش‌بینی قیمت GRT

تاریخچه GRT

راهنمای خرید GRT

مبدل GRT به ارز فیات

اسپات GRT

فیوچرز USDT-M GRT

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز Graph Token (GRT)

تحلیل تکنیکال امروز Graph Token (GRT)

صفحه تحلیل Graph Token، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه GRT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Graph Token را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Graph Token (GRT)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.01368---5.85%-21.83%-46.17%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Graph Token

Graph Token اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Graph Token در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش
فروش 15
خنثی 3
خرید 8
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 12خنثی 2خرید 0
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 3خنثی 1خرید 8
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.0137
0.01369
مقاومت دوم
0.01369
0.01368
مقاومت اول
0.01368
0.01368
نقطه محوری
0.01367
0.01367
حمایت اول
0.01366
0.01366
حمایت دوم
0.01365
0.01366
حمایت سوم
0.01364
0.01365

سیگنال‌ های بازار Graph Token

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
0.04M
$7.73 M
$7.69 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.45 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.45 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.05M
خریدهای فعال 7 روزه
$1.14 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$1.09 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Graph Token جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت GRTUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.06 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13-$0.09 M0.01
2026-08-12$0.06 M0.01
2026-08-11-$0.04 M0.01

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Graph Token بیشتر کاوش کنید

معامله Graph Token (GRT) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Graph Token را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTGRT
$0.01368
$0.01368$0.01368
+1.55%
4.37M (USDT)
/USDCGRT
$0.01366
$0.01366$0.01366
+1.56%
3.91M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب GRT به USD

مقدار

GRT
GRT
USD
USD

1 GRT = 0.01368 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.