قیمت لحظه‌ ای GraphAI امروز برابر است با 0.1274 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو GraphAI

GraphAI قیمت لحظه ای(GAI)

قیمت لحظه‌ ای 1 GAI به USD:

$0.1273
$0.1273
-5.49%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای GraphAI (GAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:44:28 (UTC+8)

اطلاعات قیمت GraphAI (GAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.1266
$ 0.1266
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.1443
$ 0.1443
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.1266
$ 0.1266

$ 0.1443
$ 0.1443

$ 0.8571500421232581
$ 0.8571500421232581

$ 0.000940784235454038
$ 0.000940784235454038

-1.02%

-5.48%

-16.68%

-16.68%

قیمت لحظه‌ ای GraphAI (GAI) برابر است با $ 0.1274. در 24 ساعت گذشته، GAI در بازه قیمتی حداقل $ 0.1266 تا حداکثر $ 0.1443 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GAI برابر با $ 0.8571500421232581 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.000940784235454038 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GAI در یک ساعت گذشته -1.02%، در 24 ساعت گذشته -5.48% و در 7 روز گذشته -16.68% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار GraphAI (GAI)

No.3808

$ 0.00
$ 0.00

$ 426.54K
$ 426.54K

$ 12.74M
$ 12.74M

0.00
0.00

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

0.00%

BASE

ارزش بازار فعلی GraphAI برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 426.54K. عرضه در گردش GAI برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.74M است.

تاریخچه قیمت GraphAI (GAI) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت GraphAI برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.007395-5.48%
30 روز$ -0.1171-47.90%
60 روز$ -0.0726-36.30%
90 روز$ -0.0726-36.30%
تغییر قیمت امروز GraphAI

امروز، GAI تغییر $ -0.007395 (-5.48%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه GraphAI

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.1171 (-47.90%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه GraphAI

با گسترش بازه به 60 روز، GAI تغییر $ -0.0726 (-36.30%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه GraphAI

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0726 (-36.30%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت GraphAI (GAI) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت GraphAI را ببینید.

GraphAIGAI چیست

اولین لایه داده هوش مصنوعی مبتنی بر MCP و مجهز به GraphRAG که امکان ادغام دارایی‌ های دنیای واقعی (RWA) را در جهان DeFAI فراهم می‌سازد. GraphAI رویکردی انقلابی در بهره‌ برداری از داده‌ های بلاکچین معرفی می‌ کند و به توسعه‌ دهندگان و کاربران اجازه می‌ دهد تا برنامه‌ های غیرمتمرکز (dApps) قدرتمند مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد نمایند.

هم اکنون GraphAI در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های GraphAI خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ GAI را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره GraphAI را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید GraphAI شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت GraphAI (USD)

ارزش GraphAI (GAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از GraphAI (GAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت GraphAI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت GraphAI را بررسی کنید!

توکنومیکس GraphAI (GAI)

درک، توکنومیکس GraphAI (GAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GAI بیشتر بدانید!

نحوه خریدGraphAI (GAI)

آیا به دنبال نحوه خرید GraphAI هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی GraphAI را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

GAI به ارزهای محلی

1 GraphAI(GAI) به VND
3,352.531
1 GraphAI(GAI) به AUD
A$0.193648
1 GraphAI(GAI) به GBP
0.094276
1 GraphAI(GAI) به EUR
0.10829
1 GraphAI(GAI) به USD
$0.1274
1 GraphAI(GAI) به MYR
RM0.53508
1 GraphAI(GAI) به TRY
5.345704
1 GraphAI(GAI) به JPY
¥19.3648
1 GraphAI(GAI) به ARS
ARS$182.520884
1 GraphAI(GAI) به RUB
10.095176
1 GraphAI(GAI) به INR
11.239228
1 GraphAI(GAI) به IDR
Rp2,123.332484
1 GraphAI(GAI) به PHP
7.53571
1 GraphAI(GAI) به EGP
￡E.6.04513
1 GraphAI(GAI) به BRL
R$0.684138
1 GraphAI(GAI) به CAD
C$0.177086
1 GraphAI(GAI) به BDT
15.591212
1 GraphAI(GAI) به NGN
185.713528
1 GraphAI(GAI) به COP
$489.99951
1 GraphAI(GAI) به ZAR
R.2.192554
1 GraphAI(GAI) به UAH
5.366088
1 GraphAI(GAI) به TZS
T.Sh.314.567162
1 GraphAI(GAI) به VES
Bs27.1362
1 GraphAI(GAI) به CLP
$119.6286
1 GraphAI(GAI) به PKR
Rs35.967568
1 GraphAI(GAI) به KZT
68.531008
1 GraphAI(GAI) به THB
฿4.158336
1 GraphAI(GAI) به TWD
NT$3.900988
1 GraphAI(GAI) به AED
د.إ0.467558
1 GraphAI(GAI) به CHF
Fr0.100646
1 GraphAI(GAI) به HKD
HK$0.988624
1 GraphAI(GAI) به AMD
֏48.961094
1 GraphAI(GAI) به MAD
.د.م1.174628
1 GraphAI(GAI) به MXN
$2.342886
1 GraphAI(GAI) به SAR
ريال0.47775
1 GraphAI(GAI) به ETB
Br19.296004
1 GraphAI(GAI) به KES
KSh16.470272
1 GraphAI(GAI) به JOD
د.أ0.0903266
1 GraphAI(GAI) به PLN
0.462462
1 GraphAI(GAI) به RON
лв0.555464
1 GraphAI(GAI) به SEK
kr1.192464
1 GraphAI(GAI) به BGN
лв0.212758
1 GraphAI(GAI) به HUF
Ft42.466242
1 GraphAI(GAI) به CZK
2.657564
1 GraphAI(GAI) به KWD
د.ك0.0389844
1 GraphAI(GAI) به ILS
0.41405
1 GraphAI(GAI) به BOB
Bs0.881608
1 GraphAI(GAI) به AZN
0.21658
1 GraphAI(GAI) به TJS
SM1.17845
1 GraphAI(GAI) به GEL
0.346528
1 GraphAI(GAI) به AOA
Kz116.559534
1 GraphAI(GAI) به BHD
.د.ب0.0479024
1 GraphAI(GAI) به BMD
$0.1274
1 GraphAI(GAI) به DKK
kr0.81536
1 GraphAI(GAI) به HNL
L3.35699
1 GraphAI(GAI) به MUR
5.794152
1 GraphAI(GAI) به NAD
$2.193828
1 GraphAI(GAI) به NOK
kr1.270178
1 GraphAI(GAI) به NZD
$0.220402
1 GraphAI(GAI) به PAB
B/.0.1274
1 GraphAI(GAI) به PGK
K0.53508
1 GraphAI(GAI) به QAR
ر.ق0.463736
1 GraphAI(GAI) به RSD
дин.12.807522
1 GraphAI(GAI) به UZS
soʻm1,553.658288
1 GraphAI(GAI) به ALL
L10.59331
1 GraphAI(GAI) به ANG
ƒ0.228046
1 GraphAI(GAI) به AWG
ƒ0.22932
1 GraphAI(GAI) به BBD
$0.2548
1 GraphAI(GAI) به BAM
KM0.214032
1 GraphAI(GAI) به BIF
Fr379.1424
1 GraphAI(GAI) به BND
$0.164346
1 GraphAI(GAI) به BSD
$0.1274
1 GraphAI(GAI) به JMD
$20.42859
1 GraphAI(GAI) به KHR
513.70865
1 GraphAI(GAI) به KMF
Fr53.8902
1 GraphAI(GAI) به LAK
2,769.565162
1 GraphAI(GAI) به LKR
රු38.757628
1 GraphAI(GAI) به MDL
L2.158156
1 GraphAI(GAI) به MGA
Ar571.29982
1 GraphAI(GAI) به MOP
P1.0192
1 GraphAI(GAI) به MVR
1.94922
1 GraphAI(GAI) به MWK
MK221.180414
1 GraphAI(GAI) به MZN
MT8.142134
1 GraphAI(GAI) به NPR
रु17.986332
1 GraphAI(GAI) به PYG
903.5208
1 GraphAI(GAI) به RWF
Fr184.8574
1 GraphAI(GAI) به SBD
$1.048502
1 GraphAI(GAI) به SCR
1.741558
1 GraphAI(GAI) به SRD
$5.081986
1 GraphAI(GAI) به SVC
$1.11475
1 GraphAI(GAI) به SZL
L2.193828
1 GraphAI(GAI) به TMT
m0.447174
1 GraphAI(GAI) به TND
د.ت0.3717532
1 GraphAI(GAI) به TTD
$0.865046
1 GraphAI(GAI) به UGX
Sh443.8616
1 GraphAI(GAI) به XAF
Fr71.5988
1 GraphAI(GAI) به XCD
$0.34398
1 GraphAI(GAI) به XOF
Fr71.5988
1 GraphAI(GAI) به XPF
Fr12.9948
1 GraphAI(GAI) به BWP
P1.70079
1 GraphAI(GAI) به BZD
$0.256074
1 GraphAI(GAI) به CVE
$12.091534
1 GraphAI(GAI) به DJF
Fr22.5498
1 GraphAI(GAI) به DOP
$8.15997
1 GraphAI(GAI) به DZD
د.ج16.564548
1 GraphAI(GAI) به FJD
$0.287924
1 GraphAI(GAI) به GNF
Fr1,107.743
1 GraphAI(GAI) به GTQ
Q0.975884
1 GraphAI(GAI) به GYD
$26.675012
1 GraphAI(GAI) به ISK
kr15.5428

منابع GraphAI

برای درک عمیق‌ تر GraphAI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی GraphAI
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره GraphAI

امروز GraphAI (GAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GAI به واحد USD برابر است با 0.1274 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GAI نسبت به USD برابر است با $ 0.1274. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار GraphAI چقدر است؟
ارزش بازار GAI برابر است با $ 0.00 USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GAI چقدر است؟
عرضه در گردش GAI برابر است با 0.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GAI چقدر بوده است؟
GAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.8571500421232581 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000940784235454038 USD رسید.
حجم معاملات GAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GAI برابر است با $ 426.54K USD.
آیا GAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GAI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:44:28 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به GraphAI (GAI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

1 GAI = 0.1274 USD

معامله GAI

/USDTGAI
$0.1273
$0.1273
-5.48%

$113,989.80

$4,114.09

$0.05237

$201.11

$4.3649

$4,114.09

$113,989.80

$201.11

$2.6286

$1,137.15

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001179

$0.0000000000000001640

$0.1608

$0.0000000000307

$0.04342

$0.01800

