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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره FTX Token ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره FTX Token ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز FTX Token (FTT)

تحلیل تکنیکال امروز FTX Token (FTT)

صفحه تحلیل FTX Token، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه FTT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل FTX Token را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت FTX Token (FTT)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.2091--+7.39%-1.00%-38.34%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت FTX Token

FTX Token جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت FTTUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.07 M0.21
2026-08-14-$0.01 M0.20
2026-08-13-$0.02 M0.20
2026-08-12-$0.02 M0.20
2026-08-11$0.00 M0.20

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره FTX Token بیشتر کاوش کنید

معامله FTX Token (FTT) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای FTX Token را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTFTT
$0.2092
$0.2092$0.2092
+4.65%
331.16K (USDT)
/USDCFTT
$0.2093
$0.2093$0.2093
+4.70%
128.53K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب FTT به USD

مقدار

FTT
FTT
USD
USD

1 FTT = 0.2091 USD

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