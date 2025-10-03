قیمت لحظه‌ ای Fragmetric امروز برابر است با 0.03258 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FRAG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FRAG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Fragmetric امروز برابر است با 0.03258 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FRAG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FRAG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

Fragmetric قیمت لحظه ای(FRAG)

قیمت لحظه‌ ای 1 FRAG به USD:

نمودار قیمت لحظه ای Fragmetric (FRAG)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:57:02 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Fragmetric (FRAG) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

+0.40%

+2.80%

-0.95%

-0.95%

قیمت لحظه‌ ای Fragmetric (FRAG) برابر است با $ 0.03258. در 24 ساعت گذشته، FRAG در بازه قیمتی حداقل $ 0.03132 تا حداکثر $ 0.03323 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FRAG برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FRAG در یک ساعت گذشته +0.40%، در 24 ساعت گذشته +2.80% و در 7 روز گذشته -0.95% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Fragmetric (FRAG)

$ 128.27K
$ 128.27K$ 128.27K

$ 32.58M
$ 32.58M$ 32.58M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

ارزش بازار فعلی Fragmetric برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 128.27K. عرضه در گردش FRAG برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.58M است.

تاریخچه قیمت Fragmetric (FRAG) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Fragmetric برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0008874+2.80%
30 روز$ -0.008-19.72%
60 روز$ -0.01128-25.72%
90 روز$ -0.03073-48.54%
تغییر قیمت امروز Fragmetric

امروز، FRAG تغییر $ +0.0008874 (+2.80%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Fragmetric

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.008 (-19.72%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Fragmetric

با گسترش بازه به 60 روز، FRAG تغییر $ -0.01128 (-25.72%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Fragmetric

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.03073 (-48.54%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Fragmetric (FRAG) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Fragmetric را ببینید.

FragmetricFRAG چیست

فرگ‌ متریک (Fragmetric) با استانداردسازی استیکینگ، بهینه‌ سازی توزیع پاداش AVS و گسترش فرصت‌ های بازدهی برای دارایی‌ های متعدد، در حال حل چالش‌ های استیکینگ مجدد است.

هم اکنون Fragmetric در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Fragmetric خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ FRAG را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Fragmetric را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Fragmetric شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Fragmetric (USD)

ارزش Fragmetric (FRAG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Fragmetric (FRAG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Fragmetric را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Fragmetric را بررسی کنید!

توکنومیکس Fragmetric (FRAG)

درک، توکنومیکس Fragmetric (FRAG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FRAG بیشتر بدانید!

نحوه خریدFragmetric (FRAG)

آیا به دنبال نحوه خرید Fragmetric هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Fragmetric را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

FRAG به ارزهای محلی

1 Fragmetric(FRAG) به VND
857.3427
1 Fragmetric(FRAG) به AUD
A$0.0491958
1 Fragmetric(FRAG) به GBP
0.0241092
1 Fragmetric(FRAG) به EUR
0.027693
1 Fragmetric(FRAG) به USD
$0.03258
1 Fragmetric(FRAG) به MYR
RM0.136836
1 Fragmetric(FRAG) به TRY
1.356957
1 Fragmetric(FRAG) به JPY
¥4.78926
1 Fragmetric(FRAG) به ARS
ARS$46.41021
1 Fragmetric(FRAG) به RUB
2.6784018
1 Fragmetric(FRAG) به INR
2.8908234
1 Fragmetric(FRAG) به IDR
Rp542.9997828
1 Fragmetric(FRAG) به KRW
45.887301
1 Fragmetric(FRAG) به PHP
1.886382
1 Fragmetric(FRAG) به EGP
￡E.1.5550434
1 Fragmetric(FRAG) به BRL
R$0.1736514
1 Fragmetric(FRAG) به CAD
C$0.0452862
1 Fragmetric(FRAG) به BDT
3.963357
1 Fragmetric(FRAG) به NGN
47.7010296
1 Fragmetric(FRAG) به COP
$126.770409
1 Fragmetric(FRAG) به ZAR
R.0.5610276
1 Fragmetric(FRAG) به UAH
1.3435992
1 Fragmetric(FRAG) به TZS
T.Sh.80.04906
1 Fragmetric(FRAG) به VES
Bs5.92956
1 Fragmetric(FRAG) به CLP
$31.4397
1 Fragmetric(FRAG) به PKR
Rs9.1644282
1 Fragmetric(FRAG) به KZT
17.8323372
1 Fragmetric(FRAG) به THB
฿1.0536372
1 Fragmetric(FRAG) به TWD
NT$0.9901062
1 Fragmetric(FRAG) به AED
د.إ0.1195686
1 Fragmetric(FRAG) به CHF
Fr0.0257382
1 Fragmetric(FRAG) به HKD
HK$0.2534724
1 Fragmetric(FRAG) به AMD
֏12.4827012
1 Fragmetric(FRAG) به MAD
.د.م0.2961522
1 Fragmetric(FRAG) به MXN
$0.5991462
1 Fragmetric(FRAG) به SAR
ريال0.1218492
1 Fragmetric(FRAG) به ETB
Br4.7270322
1 Fragmetric(FRAG) به KES
KSh4.2073812
1 Fragmetric(FRAG) به JOD
د.أ0.02309922
1 Fragmetric(FRAG) به PLN
0.1179396
1 Fragmetric(FRAG) به RON
лв0.1410714
1 Fragmetric(FRAG) به SEK
kr0.3052746
1 Fragmetric(FRAG) به BGN
лв0.0540828
1 Fragmetric(FRAG) به HUF
Ft10.7735544
1 Fragmetric(FRAG) به CZK
0.6731028
1 Fragmetric(FRAG) به KWD
د.ك0.0099369
1 Fragmetric(FRAG) به ILS
0.107514
1 Fragmetric(FRAG) به BOB
Bs0.224802
1 Fragmetric(FRAG) به AZN
0.055386
1 Fragmetric(FRAG) به TJS
SM0.3033198
1 Fragmetric(FRAG) به GEL
0.0886176
1 Fragmetric(FRAG) به AOA
Kz29.8625022
1 Fragmetric(FRAG) به BHD
.د.ب0.01225008
1 Fragmetric(FRAG) به BMD
$0.03258
1 Fragmetric(FRAG) به DKK
kr0.2072088
1 Fragmetric(FRAG) به HNL
L0.851967
1 Fragmetric(FRAG) به MUR
1.4761998
1 Fragmetric(FRAG) به NAD
$0.5613534
1 Fragmetric(FRAG) به NOK
kr0.324171
1 Fragmetric(FRAG) به NZD
$0.0557118
1 Fragmetric(FRAG) به PAB
B/.0.03258
1 Fragmetric(FRAG) به PGK
K0.138465
1 Fragmetric(FRAG) به QAR
ر.ق0.1185912
1 Fragmetric(FRAG) به RSD
дин.3.2505066
1 Fragmetric(FRAG) به UZS
soʻm392.5300302
1 Fragmetric(FRAG) به ALL
L2.6842662
1 Fragmetric(FRAG) به ANG
ƒ0.0583182
1 Fragmetric(FRAG) به AWG
ƒ0.058644
1 Fragmetric(FRAG) به BBD
$0.06516
1 Fragmetric(FRAG) به BAM
KM0.0540828
1 Fragmetric(FRAG) به BIF
Fr95.81778
1 Fragmetric(FRAG) به BND
$0.0417024
1 Fragmetric(FRAG) به BSD
$0.03258
1 Fragmetric(FRAG) به JMD
$5.2310448
1 Fragmetric(FRAG) به KHR
130.8432348
1 Fragmetric(FRAG) به KMF
Fr13.65102
1 Fragmetric(FRAG) به LAK
708.2608554
1 Fragmetric(FRAG) به LKR
Rs9.8515404
1 Fragmetric(FRAG) به MDL
L0.5453892
1 Fragmetric(FRAG) به MGA
Ar145.4462424
1 Fragmetric(FRAG) به MOP
P0.2609658
1 Fragmetric(FRAG) به MVR
0.498474
1 Fragmetric(FRAG) به MWK
MK56.5624638
1 Fragmetric(FRAG) به MZN
MT2.081862
1 Fragmetric(FRAG) به NPR
Rs4.632876
1 Fragmetric(FRAG) به PYG
229.42836
1 Fragmetric(FRAG) به RWF
Fr47.14326
1 Fragmetric(FRAG) به SBD
$0.2684592
1 Fragmetric(FRAG) به SCR
0.4763196
1 Fragmetric(FRAG) به SRD
$1.241298
1 Fragmetric(FRAG) به SVC
$0.2847492
1 Fragmetric(FRAG) به SZL
L0.5610276
1 Fragmetric(FRAG) به TMT
m0.11403
1 Fragmetric(FRAG) به TND
د.ت0.09487296
1 Fragmetric(FRAG) به TTD
$0.2205666
1 Fragmetric(FRAG) به UGX
Sh112.7268
1 Fragmetric(FRAG) به XAF
Fr18.17964
1 Fragmetric(FRAG) به XCD
$0.087966
1 Fragmetric(FRAG) به XOF
Fr18.17964
1 Fragmetric(FRAG) به XPF
Fr3.29058
1 Fragmetric(FRAG) به BWP
P0.4326624
1 Fragmetric(FRAG) به BZD
$0.0654858
1 Fragmetric(FRAG) به CVE
$3.0595878
1 Fragmetric(FRAG) به DJF
Fr5.79924
1 Fragmetric(FRAG) به DOP
$2.039508
1 Fragmetric(FRAG) به DZD
د.ج4.2184584
1 Fragmetric(FRAG) به FJD
$0.073305
1 Fragmetric(FRAG) به GNF
Fr283.2831
1 Fragmetric(FRAG) به GTQ
Q0.2495628
1 Fragmetric(FRAG) به GYD
$6.8128038
1 Fragmetric(FRAG) به ISK
kr3.9096

منابع Fragmetric

برای درک عمیق‌ تر Fragmetric، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Fragmetric
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Fragmetric

امروز Fragmetric (FRAG) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FRAG به واحد USD برابر است با 0.03258 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FRAG نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FRAG نسبت به USD برابر است با $ 0.03258. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Fragmetric چقدر است؟
ارزش بازار FRAG برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FRAG چقدر است؟
عرضه در گردش FRAG برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FRAG چقدر بوده است؟
FRAG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FRAG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FRAG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات FRAG چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FRAG برابر است با $ 128.27K USD.
آیا FRAG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FRAG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FRAG مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:57:02 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

