Flux AI قیمت لحظه ای(FLUXAI)

قیمت لحظه‌ ای 1 FLUXAI به USD:

$0.0001704
-29.78%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Flux AI (FLUXAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:43:26 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Flux AI (FLUXAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0001526
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0003709
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0001526
$ 0.0003709
--
--
+1.37%

-29.78%

-44.66%

-44.66%

قیمت لحظه‌ ای Flux AI (FLUXAI) برابر است با $ 0.0001699. در 24 ساعت گذشته، FLUXAI در بازه قیمتی حداقل $ 0.0001526 تا حداکثر $ 0.0003709 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FLUXAI برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FLUXAI در یک ساعت گذشته +1.37%، در 24 ساعت گذشته -29.78% و در 7 روز گذشته -44.66% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Flux AI (FLUXAI)

--
$ 1.06M
$ 169.90K
--
1,000,000,000
BASE

ارزش بازار فعلی Flux AI برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.06M. عرضه در گردش FLUXAI برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 169.90K است.

تاریخچه قیمت Flux AI (FLUXAI) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Flux AI برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000072266-29.78%
30 روز$ -0.0008301-83.01%
60 روز$ -0.0008301-83.01%
90 روز$ -0.0008301-83.01%
تغییر قیمت امروز Flux AI

امروز، FLUXAI تغییر $ -0.000072266 (-29.78%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Flux AI

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0008301 (-83.01%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Flux AI

با گسترش بازه به 60 روز، FLUXAI تغییر $ -0.0008301 (-83.01%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Flux AI

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0008301 (-83.01%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Flux AI (FLUXAI) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Flux AI را ببینید.

Flux AIFLUXAI چیست

آینده خلاقیت: جایی که هوش مصنوعی با تخیل تلاقی می‌کند #FLUXAI

هم اکنون Flux AI در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Flux AI خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ FLUXAI را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Flux AI را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Flux AI شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Flux AI (USD)

ارزش Flux AI (FLUXAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Flux AI (FLUXAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Flux AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Flux AI را بررسی کنید!

توکنومیکس Flux AI (FLUXAI)

درک، توکنومیکس Flux AI (FLUXAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FLUXAI بیشتر بدانید!

نحوه خریدFlux AI (FLUXAI)

آیا به دنبال نحوه خرید Flux AI هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Flux AI را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

منابع Flux AI

برای درک عمیق‌ تر Flux AI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Flux AI
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Flux AI

امروز Flux AI (FLUXAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FLUXAI به واحد USD برابر است با 0.0001699 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FLUXAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FLUXAI نسبت به USD برابر است با $ 0.0001699. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Flux AI چقدر است؟
ارزش بازار FLUXAI برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FLUXAI چقدر است؟
عرضه در گردش FLUXAI برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FLUXAI چقدر بوده است؟
FLUXAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FLUXAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FLUXAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات FLUXAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FLUXAI برابر است با $ 1.06M USD.
آیا FLUXAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FLUXAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FLUXAI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:43:26 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

