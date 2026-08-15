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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره FLOW ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره FLOW ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز FLOW (FLOW)

تحلیل تکنیکال امروز FLOW (FLOW)

صفحه تحلیل FLOW، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه FLOW، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل FLOW را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت FLOW (FLOW)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.03123--+8.85%+18.29%-15.42%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت FLOW

FLOW اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت FLOW در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 7
خنثی 9
خرید 10
میانگین‌ های متحرک:خنثیفروش 5خنثی 5خرید 4
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 2خنثی 4خرید 6
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.0312
0.03119
مقاومت دوم
0.03119
0.03119
مقاومت اول
0.03119
0.03119
نقطه محوری
0.03118
0.03118
حمایت اول
0.03118
0.03118
حمایت دوم
0.03117
0.03118
حمایت سوم
0.03117
0.03117

سیگنال‌ های بازار FLOW

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.23M
$2.88 M
$3.11 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.07M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.08 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.15 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.14M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.69 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.83 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

FLOW جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت FLOWUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.01 M0.03
2026-08-14-$0.08 M0.03
2026-08-13-$0.05 M0.03
2026-08-12$0.04 M0.03
2026-08-11-$0.05 M0.03

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله FLOW (FLOW) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای FLOW را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTFLOW
$0.03123
$0.03123$0.03123
+0.87%
1.84M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب FLOW به USD

مقدار

FLOW
FLOW
USD
USD

1 FLOW = 0.03123 USD

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