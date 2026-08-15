خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره FLOKI ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره FLOKI ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره FLOKI

اطلاعات قیمت FLOKI

جفت FLOKI چیست؟

وایت‌ پیپر FLOKI

وب‌سایت رسمی FLOKI

توکنومیکس FLOKI

پیش‌بینی قیمت FLOKI

تاریخچه FLOKI

راهنمای خرید FLOKI

مبدل FLOKI به ارز فیات

اسپات FLOKI

فیوچرز USDT-M FLOKI

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز FLOKI (FLOKI)

تحلیل تکنیکال امروز FLOKI (FLOKI)

صفحه تحلیل FLOKI، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه FLOKI، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل FLOKI را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت FLOKI (FLOKI)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.00002062---2.28%-6.24%-34.77%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت FLOKI

FLOKI اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت FLOKI در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 9
خنثی 3
خرید 14
میانگین‌ های متحرک:خنثیفروش 6خنثی 1خرید 7
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 3خنثی 2خرید 7
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.00002062
0.00002062
مقاومت دوم
0.00002062
0.00002061
مقاومت اول
0.00002061
0.00002061
نقطه محوری
0.00002061
0.00002061
حمایت اول
0.0000206
0.0000206
حمایت دوم
0.0000206
0.0000206
حمایت سوم
0.00002059
0.0000206

سیگنال‌ های بازار FLOKI

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-1.42M
$16.51 M
$17.92 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.32M
خریدهای فعال 3 روزه
$1.45 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$1.12 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.34M
خریدهای فعال 7 روزه
$4.46 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$4.12 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

FLOKI جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت FLOKIUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.05 M0.00
2026-08-14$0.01 M0.00
2026-08-13$0.02 M0.00
2026-08-12$0.05 M0.00
2026-08-11$0.08 M0.00

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره FLOKI بیشتر کاوش کنید

معامله FLOKI (FLOKI) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای FLOKI را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTFLOKI
$0.00002062
$0.00002062$0.00002062
+1.32%
3.24B (USDT)
/USDCFLOKI
$0.0000206
$0.0000206$0.0000206
+1.22%
2.66B (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب FLOKI به USD

مقدار

FLOKI
FLOKI
USD
USD

1 FLOKI = 0.00002062 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.