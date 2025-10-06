قیمت لحظه‌ ای Fleek امروز برابر است با 0.1706 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FLK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FLK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Fleek امروز برابر است با 0.1706 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FLK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FLK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Fleek

Fleek قیمت لحظه ای(FLK)

قیمت لحظه‌ ای 1 FLK به USD:

$0.1706
-7.02%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Fleek (FLK)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:34:49 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Fleek (FLK) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.1679
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.2058
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.1679
$ 0.2058
$ 0.6289933396082115
$ 0.11349214572806128
+0.23%

-7.02%

-33.49%

-33.49%

قیمت لحظه‌ ای Fleek (FLK) برابر است با $ 0.1706. در 24 ساعت گذشته، FLK در بازه قیمتی حداقل $ 0.1679 تا حداکثر $ 0.2058 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FLK برابر با $ 0.6289933396082115 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.11349214572806128 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FLK در یک ساعت گذشته +0.23%، در 24 ساعت گذشته -7.02% و در 7 روز گذشته -33.49% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Fleek (FLK)

No.1590

$ 3.41M
$ 167.90K
$ 17.06M
20.00M
100,000,000
100,000,000
20.00%

BASE

ارزش بازار فعلی Fleek برابر است با $ 3.41M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 167.90K. عرضه در گردش FLK برابر است با 20.00M، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.06M است.

تاریخچه قیمت Fleek (FLK) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Fleek برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.01288-7.02%
30 روز$ -0.0794-31.76%
60 روز$ -0.0794-31.76%
90 روز$ -0.0794-31.76%
تغییر قیمت امروز Fleek

امروز، FLK تغییر $ -0.01288 (-7.02%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Fleek

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0794 (-31.76%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Fleek

با گسترش بازه به 60 روز، FLK تغییر $ -0.0794 (-31.76%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Fleek

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0794 (-31.76%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Fleek (FLK) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Fleek را ببینید.

FleekFLK چیست

این پلتفرم یک شبکه اجتماعی مبتنی بر هوش مصنوعی است که به کاربران امکان می‌دهد با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی، محتوای خود را تولید و بهبود داده و سپس آن را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند. این پلتفرم از جمله نخستین شبکه‌های اجتماعی است که با ترکیب فناوری‌های هوش مصنوعی (AI) و بلاک‌چین (Blockchain)، تجربه‌ای نوآورانه و منحصربه‌فرد از تعاملات اجتماعی دیجیتال ایجاد کرده است.

هم اکنون Fleek در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Fleek خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ FLK را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Fleek را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Fleek شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Fleek (USD)

ارزش Fleek (FLK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Fleek (FLK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Fleek را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Fleek را بررسی کنید!

توکنومیکس Fleek (FLK)

درک، توکنومیکس Fleek (FLK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FLK بیشتر بدانید!

نحوه خریدFleek (FLK)

آیا به دنبال نحوه خرید Fleek هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Fleek را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

FLK به ارزهای محلی

1 Fleek(FLK) به VND
4,489.339
منابع Fleek

برای درک عمیق‌ تر Fleek، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Fleek
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Fleek

امروز Fleek (FLK) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FLK به واحد USD برابر است با 0.1706 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FLK نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FLK نسبت به USD برابر است با $ 0.1706. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Fleek چقدر است؟
ارزش بازار FLK برابر است با $ 3.41M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FLK چقدر است؟
عرضه در گردش FLK برابر است با 20.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FLK چقدر بوده است؟
FLK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.6289933396082115 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FLK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FLK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.11349214572806128 USD رسید.
حجم معاملات FLK چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FLK برابر است با $ 167.90K USD.
آیا FLK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FLK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FLK مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:34:49 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Fleek (FLK)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب FLK به USD

مقدار

FLK
FLK
USD
USD

1 FLK = 0.1706 USD

معامله FLK

/USDCFLK
$0.1704
$0.1704$0.1704
-7.34%
/USDTFLK
$0.1706
$0.1706$0.1706
-7.33%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

