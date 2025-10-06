قیمت لحظه‌ ای Fireverse امروز برابر است با 0.06572 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FIR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FIR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Fireverse امروز برابر است با 0.06572 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FIR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FIR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Fireverse

Fireverse قیمت لحظه ای(FIR)

قیمت لحظه‌ ای 1 FIR به USD:

$0.06575
-0.79%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Fireverse (FIR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:43:04 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Fireverse (FIR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.06486
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.06653
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.06486
$ 0.06653
$ 0.13227499641836485
$ 0.03134127854543523
+0.32%

-0.79%

-8.69%

-8.69%

قیمت لحظه‌ ای Fireverse (FIR) برابر است با $ 0.06572. در 24 ساعت گذشته، FIR در بازه قیمتی حداقل $ 0.06486 تا حداکثر $ 0.06653 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FIR برابر با $ 0.13227499641836485 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.03134127854543523 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FIR در یک ساعت گذشته +0.32%، در 24 ساعت گذشته -0.79% و در 7 روز گذشته -8.69% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Fireverse (FIR)

No.1203

$ 8.98M
$ 55.91K
$ 65.72M
136.71M
1,000,000,000
1,000,000,000
13.67%

BSC

ارزش بازار فعلی Fireverse برابر است با $ 8.98M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.91K. عرضه در گردش FIR برابر است با 136.71M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 65.72M است.

تاریخچه قیمت Fireverse (FIR) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Fireverse برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0005236-0.79%
30 روز$ -0.03053-31.72%
60 روز$ -0.05296-44.63%
90 روز$ +0.05572+557.20%
تغییر قیمت امروز Fireverse

امروز، FIR تغییر $ -0.0005236 (-0.79%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Fireverse

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.03053 (-31.72%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Fireverse

با گسترش بازه به 60 روز، FIR تغییر $ -0.05296 (-44.63%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Fireverse

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.05572 (+557.20%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Fireverse (FIR) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Fireverse را ببینید.

FireverseFIR چیست

فایرورس (Fireverse) یک پلتفرم انقلابی در خلق موسیقی است که به متحول کردن این صنعت از طریق هوش مصنوعی پیشرفته و راهکارهای غیرمتمرکز بلاکچین اختصاص دارد. فایرورس چشم‌انداز موسیقی را از نو تعریف می‌کند و به نوازندگان حرفه‌ای و آماتور این امکان را می‌دهد تا آهنگ‌های منحصر به فرد خود را خلق کنند، به اشتراک بگذارند و از آنها سود ببرند.

هم اکنون Fireverse در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Fireverse خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ FIR را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Fireverse را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Fireverse شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Fireverse (USD)

ارزش Fireverse (FIR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Fireverse (FIR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Fireverse را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Fireverse را بررسی کنید!

توکنومیکس Fireverse (FIR)

درک، توکنومیکس Fireverse (FIR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FIR بیشتر بدانید!

نحوه خریدFireverse (FIR)

آیا به دنبال نحوه خرید Fireverse هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Fireverse را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

FIR به ارزهای محلی

1 Fireverse(FIR) به VND
1,729.4218
1 Fireverse(FIR) به AUD
A$0.0998944
1 Fireverse(FIR) به GBP
0.0486328
1 Fireverse(FIR) به EUR
0.055862
1 Fireverse(FIR) به USD
$0.06572
1 Fireverse(FIR) به MYR
RM0.276024
1 Fireverse(FIR) به TRY
2.7576112
1 Fireverse(FIR) به JPY
¥9.98944
1 Fireverse(FIR) به ARS
ARS$94.1544152
1 Fireverse(FIR) به RUB
5.2076528
1 Fireverse(FIR) به INR
5.7978184
1 Fireverse(FIR) به IDR
Rp1,095.3328952
1 Fireverse(FIR) به PHP
3.887338
1 Fireverse(FIR) به EGP
￡E.3.118414
1 Fireverse(FIR) به BRL
R$0.3529164
1 Fireverse(FIR) به CAD
C$0.0913508
1 Fireverse(FIR) به BDT
8.0428136
1 Fireverse(FIR) به NGN
95.8013584
1 Fireverse(FIR) به COP
$252.768978
1 Fireverse(FIR) به ZAR
R.1.1310412
1 Fireverse(FIR) به UAH
2.7681264
1 Fireverse(FIR) به TZS
T.Sh.162.2712236
1 Fireverse(FIR) به VES
Bs13.99836
1 Fireverse(FIR) به CLP
$61.71108
1 Fireverse(FIR) به PKR
Rs18.5540704
1 Fireverse(FIR) به KZT
35.3521024
1 Fireverse(FIR) به THB
฿2.1451008
1 Fireverse(FIR) به TWD
NT$2.0123464
1 Fireverse(FIR) به AED
د.إ0.2411924
1 Fireverse(FIR) به CHF
Fr0.0519188
1 Fireverse(FIR) به HKD
HK$0.5099872
1 Fireverse(FIR) به AMD
֏25.2568532
1 Fireverse(FIR) به MAD
.د.م0.6059384
1 Fireverse(FIR) به MXN
$1.2085908
1 Fireverse(FIR) به SAR
ريال0.24645
1 Fireverse(FIR) به ETB
Br9.9539512
1 Fireverse(FIR) به KES
KSh8.4962816
1 Fireverse(FIR) به JOD
د.أ0.04659548
1 Fireverse(FIR) به PLN
0.2385636
1 Fireverse(FIR) به RON
лв0.2865392
1 Fireverse(FIR) به SEK
kr0.6151392
1 Fireverse(FIR) به BGN
лв0.1097524
1 Fireverse(FIR) به HUF
Ft21.9064476
1 Fireverse(FIR) به CZK
1.3709192
1 Fireverse(FIR) به KWD
د.ك0.02011032
1 Fireverse(FIR) به ILS
0.21359
1 Fireverse(FIR) به BOB
Bs0.4547824
1 Fireverse(FIR) به AZN
0.111724
1 Fireverse(FIR) به TJS
SM0.60791
1 Fireverse(FIR) به GEL
0.1787584
1 Fireverse(FIR) به AOA
Kz60.1278852
1 Fireverse(FIR) به BHD
.د.ب0.02471072
1 Fireverse(FIR) به BMD
$0.06572
1 Fireverse(FIR) به DKK
kr0.420608
1 Fireverse(FIR) به HNL
L1.731722
1 Fireverse(FIR) به MUR
2.9889456
1 Fireverse(FIR) به NAD
$1.1316984
1 Fireverse(FIR) به NOK
kr0.6552284
1 Fireverse(FIR) به NZD
$0.1136956
1 Fireverse(FIR) به PAB
B/.0.06572
1 Fireverse(FIR) به PGK
K0.276024
1 Fireverse(FIR) به QAR
ر.ق0.2392208
1 Fireverse(FIR) به RSD
дин.6.6068316
1 Fireverse(FIR) به UZS
soʻm801.4632864
1 Fireverse(FIR) به ALL
L5.464618
1 Fireverse(FIR) به ANG
ƒ0.1176388
1 Fireverse(FIR) به AWG
ƒ0.118296
1 Fireverse(FIR) به BBD
$0.13144
1 Fireverse(FIR) به BAM
KM0.1104096
1 Fireverse(FIR) به BIF
Fr195.58272
1 Fireverse(FIR) به BND
$0.0847788
1 Fireverse(FIR) به BSD
$0.06572
1 Fireverse(FIR) به JMD
$10.538202
1 Fireverse(FIR) به KHR
264.99947
1 Fireverse(FIR) به KMF
Fr27.79956
1 Fireverse(FIR) به LAK
1,428.6956236
1 Fireverse(FIR) به LKR
රු19.9933384
1 Fireverse(FIR) به MDL
L1.1132968
1 Fireverse(FIR) به MGA
Ar294.708196
1 Fireverse(FIR) به MOP
P0.52576
1 Fireverse(FIR) به MVR
1.005516
1 Fireverse(FIR) به MWK
MK114.0971492
1 Fireverse(FIR) به MZN
MT4.2001652
1 Fireverse(FIR) به NPR
रु9.2783496
1 Fireverse(FIR) به PYG
466.08624
1 Fireverse(FIR) به RWF
Fr95.35972
1 Fireverse(FIR) به SBD
$0.5408756
1 Fireverse(FIR) به SCR
0.8983924
1 Fireverse(FIR) به SRD
$2.6215708
1 Fireverse(FIR) به SVC
$0.57505
1 Fireverse(FIR) به SZL
L1.1316984
1 Fireverse(FIR) به TMT
m0.2306772
1 Fireverse(FIR) به TND
د.ت0.19177096
1 Fireverse(FIR) به TTD
$0.4462388
1 Fireverse(FIR) به UGX
Sh228.96848
1 Fireverse(FIR) به XAF
Fr36.93464
1 Fireverse(FIR) به XCD
$0.177444
1 Fireverse(FIR) به XOF
Fr36.93464
1 Fireverse(FIR) به XPF
Fr6.70344
1 Fireverse(FIR) به BWP
P0.877362
1 Fireverse(FIR) به BZD
$0.1320972
1 Fireverse(FIR) به CVE
$6.2374852
1 Fireverse(FIR) به DJF
Fr11.63244
1 Fireverse(FIR) به DOP
$4.209366
1 Fireverse(FIR) به DZD
د.ج8.5449144
1 Fireverse(FIR) به FJD
$0.1485272
1 Fireverse(FIR) به GNF
Fr571.4354
1 Fireverse(FIR) به GTQ
Q0.5034152
1 Fireverse(FIR) به GYD
$13.7604536
1 Fireverse(FIR) به ISK
kr8.01784

منابع Fireverse

برای درک عمیق‌ تر Fireverse، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Fireverse
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Fireverse

امروز Fireverse (FIR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FIR به واحد USD برابر است با 0.06572 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FIR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FIR نسبت به USD برابر است با $ 0.06572. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Fireverse چقدر است؟
ارزش بازار FIR برابر است با $ 8.98M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FIR چقدر است؟
عرضه در گردش FIR برابر است با 136.71M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FIR چقدر بوده است؟
FIR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.13227499641836485 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FIR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FIR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.03134127854543523 USD رسید.
حجم معاملات FIR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FIR برابر است با $ 55.91K USD.
آیا FIR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FIR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FIR مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Fireverse (FIR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب FIR به USD

مقدار

FIR
FIR
USD
USD

1 FIR = 0.06572 USD

معامله FIR

/USDTFIR
$0.06575
-0.80%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

