قیمت لحظه‌ ای FARTLESS COIN امروز برابر است با 0.0007024 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FARTLESS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FARTLESS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو FARTLESS COIN

FARTLESS COIN قیمت لحظه ای(FARTLESS)

قیمت لحظه‌ ای 1 FARTLESS به USD:

$0.0007035
$0.0007035$0.0007035
+3.85%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای FARTLESS COIN (FARTLESS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:42:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت FARTLESS COIN (FARTLESS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0006501
$ 0.0006501$ 0.0006501
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0008459
$ 0.0008459$ 0.0008459
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0006501
$ 0.0006501$ 0.0006501

$ 0.0008459
$ 0.0008459$ 0.0008459

--
----

--
----

+2.63%

+3.85%

-1.19%

-1.19%

قیمت لحظه‌ ای FARTLESS COIN (FARTLESS) برابر است با $ 0.0007024. در 24 ساعت گذشته، FARTLESS در بازه قیمتی حداقل $ 0.0006501 تا حداکثر $ 0.0008459 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FARTLESS برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FARTLESS در یک ساعت گذشته +2.63%، در 24 ساعت گذشته +3.85% و در 7 روز گذشته -1.19% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار FARTLESS COIN (FARTLESS)

--
----

$ 61.11K
$ 61.11K$ 61.11K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

ارزش بازار فعلی FARTLESS COIN برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 61.11K. عرضه در گردش FARTLESS برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.

تاریخچه قیمت FARTLESS COIN (FARTLESS) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت FARTLESS COIN برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.000026081+3.85%
30 روز$ -0.0000616-8.07%
60 روز$ -0.0025116-78.15%
90 روز$ -0.0010976-60.98%
تغییر قیمت امروز FARTLESS COIN

امروز، FARTLESS تغییر $ +0.000026081 (+3.85%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه FARTLESS COIN

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0000616 (-8.07%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه FARTLESS COIN

با گسترش بازه به 60 روز، FARTLESS تغییر $ -0.0025116 (-78.15%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه FARTLESS COIN

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0010976 (-60.98%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت FARTLESS COIN (FARTLESS) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت FARTLESS COIN را ببینید.

FARTLESS COINFARTLESS چیست

FARTLESS یک میم‌ کوین در اکوسیستم سولانا است که به‌ طور گسترده‌ ای باور دارند توسط توسعه‌ دهنده‌ ی Fartcoin راه‌ اندازی شده است.

هم اکنون FARTLESS COIN در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های FARTLESS COIN خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ FARTLESS را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره FARTLESS COIN را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید FARTLESS COIN شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت FARTLESS COIN (USD)

ارزش FARTLESS COIN (FARTLESS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از FARTLESS COIN (FARTLESS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت FARTLESS COIN را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت FARTLESS COIN را بررسی کنید!

توکنومیکس FARTLESS COIN (FARTLESS)

درک، توکنومیکس FARTLESS COIN (FARTLESS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FARTLESS بیشتر بدانید!

نحوه خریدFARTLESS COIN (FARTLESS)

آیا به دنبال نحوه خرید FARTLESS COIN هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی FARTLESS COIN را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

FARTLESS به ارزهای محلی

1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به VND
18.483656
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به AUD
A$0.001067648
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به GBP
0.000519776
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به EUR
0.00059704
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به USD
$0.0007024
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به MYR
RM0.00295008
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به TRY
0.029472704
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به JPY
¥0.1067648
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به ARS
ARS$1.006300384
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به RUB
0.055658176
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به INR
0.061965728
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به IDR
Rp11.706661984
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به PHP
0.04154696
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به EGP
￡E.0.03332888
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به BRL
R$0.003771888
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به CAD
C$0.000976336
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به BDT
0.085959712
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به NGN
1.023902528
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به COP
$2.70153576
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به ZAR
R.0.012088304
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به UAH
0.029585088
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به TZS
T.Sh.1.734316912
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به VES
Bs0.1496112
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به CLP
$0.6595536
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به PKR
Rs0.198301568
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به KZT
0.377835008
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به THB
฿0.022926336
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به TWD
NT$0.021507488
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به AED
د.إ0.002577808
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به CHF
Fr0.000554896
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به HKD
HK$0.005450624
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به AMD
֏0.269939344
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به MAD
.د.م0.006476128
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به MXN
$0.012917136
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به SAR
ريال0.002634
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به ETB
Br0.106385504
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به KES
KSh0.090806272
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به JOD
د.أ0.0004980016
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به PLN
0.002549712
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به RON
лв0.003062464
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به SEK
kr0.006574464
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به BGN
лв0.001173008
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به HUF
Ft0.234130992
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به CZK
0.014652064
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به KWD
د.ك0.0002149344
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به ILS
0.0022828
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به BOB
Bs0.004860608
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به AZN
0.00119408
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به TJS
SM0.0064972
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به GEL
0.001910528
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به AOA
Kz0.642632784
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به BHD
.د.ب0.0002641024
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به BMD
$0.0007024
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به DKK
kr0.00449536
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به HNL
L0.01850824
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به MUR
0.031945152
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به NAD
$0.012095328
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به NOK
kr0.007002928
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به NZD
$0.001215152
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به PAB
B/.0.0007024
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به PGK
K0.00295008
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به QAR
ر.ق0.002556736
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به RSD
дин.0.070612272
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به UZS
soʻm8.565852288
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به ALL
L0.05840456
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به ANG
ƒ0.001257296
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به AWG
ƒ0.00126432
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به BBD
$0.0014048
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به BAM
KM0.001180032
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به BIF
Fr2.0903424
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به BND
$0.000906096
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به BSD
$0.0007024
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به JMD
$0.11262984
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به KHR
2.8322524
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به KMF
Fr0.2971152
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به LAK
15.269564912
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به LKR
රු0.213684128
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به MDL
L0.011898656
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به MGA
Ar3.14977232
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به MOP
P0.0056192
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به MVR
0.01074672
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به MWK
MK1.219443664
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به MZN
MT0.044890384
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به NPR
रु0.099164832
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به PYG
4.9814208
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به RWF
Fr1.0191824
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به SBD
$0.005780752
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به SCR
0.009601808
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به SRD
$0.028018736
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به SVC
$0.006146
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به SZL
L0.012095328
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به TMT
m0.002465424
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به TND
د.ت0.0020496032
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به TTD
$0.004769296
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به UGX
Sh2.4471616
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به XAF
Fr0.3947488
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به XCD
$0.00189648
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به XOF
Fr0.3947488
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به XPF
Fr0.0716448
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به BWP
P0.00937704
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به BZD
$0.001411824
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به CVE
$0.066664784
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به DJF
Fr0.1243248
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به DOP
$0.04498872
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به DZD
د.ج0.091326048
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به FJD
$0.001587424
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به GNF
Fr6.107368
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به GTQ
Q0.005380384
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به GYD
$0.147068512
1 FARTLESS COIN(FARTLESS) به ISK
kr0.0856928

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره FARTLESS COIN

امروز FARTLESS COIN (FARTLESS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FARTLESS به واحد USD برابر است با 0.0007024 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FARTLESS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FARTLESS نسبت به USD برابر است با $ 0.0007024. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار FARTLESS COIN چقدر است؟
ارزش بازار FARTLESS برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FARTLESS چقدر است؟
عرضه در گردش FARTLESS برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FARTLESS چقدر بوده است؟
FARTLESS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FARTLESS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FARTLESS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات FARTLESS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FARTLESS برابر است با $ 61.11K USD.
آیا FARTLESS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FARTLESS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FARTLESS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:42:36 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به FARTLESS COIN (FARTLESS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

