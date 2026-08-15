تحلیل تکنیکال امروز Euler Finance (EUL) صفحه تحلیل Euler Finance، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه EUL، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Euler Finance را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Euler Finance (EUL) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $1.1808 -- -2.38% +19.39% -6.56%

Euler Finance اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Euler Finance در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش قوی فروش 19 خنثی 4 خرید 3 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 13 خنثی 0 خرید 1 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 6 خنثی 4 خرید 2 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 1.1826 1.1824 مقاومت دوم 1.1824 1.1822 مقاومت اول 1.1821 1.1821 نقطه محوری 1.1819 1.1819 حمایت اول 1.1816 1.1817 حمایت دوم 1.1814 1.1816 حمایت سوم 1.1811 1.1814

سیگنال‌ های بازار Euler Finance حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.11M $1.56 M $1.67 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.02M خریدهای فعال 3 روزه $0.23 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.21 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.02M خریدهای فعال 7 روزه $0.62 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.60 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Euler Finance جریان سرمایه خالص ورودی قیمت EULUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.10 M 1.20 2026-08-14 -$0.23 M 1.21 2026-08-13 -$0.12 M 1.15 2026-08-12 -$0.11 M 1.16 2026-08-11 $0.00 M 1.16 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Euler Finance (EUL) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Euler Finance را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT EUL $1.1815 $1.1815 $1.1815 -1.94% 59.97K (USDT) معامله کنید