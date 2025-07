اطلاعات Euler Finance (EUL).

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

وب‌ سایت رسمی: https://www.euler.finance/ وایت پیپر https://docs.euler.finance/ کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b