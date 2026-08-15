تحلیل تکنیکال امروز Ether.Fi Foundation (ETHFI) صفحه تحلیل Ether.Fi Foundation، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ETHFI، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Ether.Fi Foundation را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Ether.Fi Foundation (ETHFI) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.4831 -- +26.83% +11.72% +24.22%

Ether.Fi Foundation اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Ether.Fi Foundation در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 8 خنثی 5 خرید 13 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 4 خنثی 1 خرید 9 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 4 خنثی 4 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.4838 0.4836 مقاومت دوم 0.4836 0.4834 مقاومت اول 0.4835 0.4834 نقطه محوری 0.4833 0.4833 حمایت اول 0.4832 0.4831 حمایت دوم 0.483 0.4831 حمایت سوم 0.4829 0.483

سیگنال‌ های بازار Ether.Fi Foundation حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.10M $6.25 M $6.15 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.49M خریدهای فعال 3 روزه $9.14 M فروش‌ های فعال 3 روزه $9.64 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.44M خریدهای فعال 7 روزه $12.76 M فروش‌ های فعال 7 روزه $13.20 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Ether.Fi Foundation جریان سرمایه خالص ورودی قیمت ETHFIUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.60 M 0.48 2026-08-14 $0.70 M 0.43 2026-08-13 $0.16 M 0.40 2026-08-12 $0.21 M 0.38 2026-08-11 -$0.03 M 0.37 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Ether.Fi Foundation (ETHFI) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Ether.Fi Foundation را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT ETHFI $0.4824 $0.4824 $0.4824 +12.00% 11.23M (USDT) معامله کنید / USDC ETHFI $0.4825 $0.4825 $0.4825 +12.00% 123.03K (USDT) معامله کنید / USD1 ETHFI $0.4832 $0.4832 $0.4832 +12.16% 125.37K (USDT) معامله کنید