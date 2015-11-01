خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Ethereum Classic ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Ethereum Classic ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره ETC

اطلاعات قیمت ETC

جفت ETC چیست؟

وایت‌ پیپر ETC

وب‌سایت رسمی ETC

توکنومیکس ETC

پیش‌بینی قیمت ETC

تاریخچه ETC

راهنمای خرید ETC

مبدل ETC به ارز فیات

اسپات ETC

فیوچرز Coin-M ETC

فیوچرز USDT-M ETC

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز Ethereum Classic (ETC)

تحلیل تکنیکال امروز Ethereum Classic (ETC)

صفحه تحلیل Ethereum Classic، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ETC، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Ethereum Classic را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Ethereum Classic (ETC)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$6.28---3.39%-10.42%-30.38%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Ethereum Classic

Ethereum Classic اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Ethereum Classic در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش
فروش 18
خنثی 1
خرید 7
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 14خنثی 0خرید 0
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 4خنثی 1خرید 7
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
6.2693
6.2686
مقاومت دوم
6.2686
6.2682
مقاومت اول
6.2683
6.268
نقطه محوری
6.2676
6.2676
حمایت اول
6.2673
6.2672
حمایت دوم
6.2666
6.267
حمایت سوم
6.2663
6.2666

سیگنال‌ های بازار Ethereum Classic

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.20M
$10.81 M
$11.02 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.06M
خریدهای فعال 3 روزه
$2.43 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$2.37 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.05M
خریدهای فعال 7 روزه
$5.40 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$5.45 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Ethereum Classic جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ETCUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.07 M6.27
2026-08-14-$0.14 M6.17
2026-08-13-$0.22 M6.24
2026-08-12-$0.02 M6.34
2026-08-11-$0.16 M6.32

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Ethereum Classic بیشتر کاوش کنید

معامله Ethereum Classic (ETC) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Ethereum Classic را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTETC
$6.27
$6.27$6.27
+1.78%
5.74K (USDT)
/USDCETC
$6.265
$6.265$6.265
+1.85%
9.07K (USDT)
/BTCETC
$0.00009947
$0.00009947$0.00009947
+1.78%
1.31K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ETC به USD

مقدار

ETC
ETC
USD
USD

1 ETC = 6.28 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.