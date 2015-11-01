تحلیل تکنیکال امروز Ethereum Classic (ETC) صفحه تحلیل Ethereum Classic، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ETC، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Ethereum Classic را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Ethereum Classic (ETC) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $6.28 -- -3.39% -10.42% -30.38%

Ethereum Classic اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Ethereum Classic در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 18 خنثی 1 خرید 7 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 14 خنثی 0 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 4 خنثی 1 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 6.2693 6.2686 مقاومت دوم 6.2686 6.2682 مقاومت اول 6.2683 6.268 نقطه محوری 6.2676 6.2676 حمایت اول 6.2673 6.2672 حمایت دوم 6.2666 6.267 حمایت سوم 6.2663 6.2666

سیگنال‌ های بازار Ethereum Classic حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.20M $10.81 M $11.02 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.06M خریدهای فعال 3 روزه $2.43 M فروش‌ های فعال 3 روزه $2.37 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.05M خریدهای فعال 7 روزه $5.40 M فروش‌ های فعال 7 روزه $5.45 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Ethereum Classic جریان سرمایه خالص ورودی قیمت ETCUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.07 M 6.27 2026-08-14 -$0.14 M 6.17 2026-08-13 -$0.22 M 6.24 2026-08-12 -$0.02 M 6.34 2026-08-11 -$0.16 M 6.32 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Ethereum Classic (ETC) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Ethereum Classic را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT ETC $6.27 $6.27 $6.27 +1.78% 5.74K (USDT) معامله کنید / USDC ETC $6.265 $6.265 $6.265 +1.85% 9.07K (USDT) معامله کنید / BTC ETC $0.00009947 $0.00009947 $0.00009947 +1.78% 1.31K (USDT) معامله کنید