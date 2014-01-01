تحلیل تکنیکال امروز DASH (DASH) صفحه تحلیل DASH، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه DASH، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل DASH را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت DASH (DASH) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $30.06 -- -3.81% -11.41% -27.54%

DASH اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت DASH در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 17 خنثی 0 خرید 9 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 14 خنثی 0 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 0 خرید 9 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 30.0966 30.0933 مقاومت دوم 30.0933 30.0895 مقاومت اول 30.0866 30.0871 نقطه محوری 30.0833 30.0833 حمایت اول 30.0766 30.0795 حمایت دوم 30.0733 30.0771 حمایت سوم 30.0666 30.0733

سیگنال‌ های بازار DASH حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.08M $3.24 M $3.17 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.01M خریدهای فعال 3 روزه $1.38 M فروش‌ های فعال 3 روزه $1.39 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.06M خریدهای فعال 7 روزه $4.58 M فروش‌ های فعال 7 روزه $4.63 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. DASH جریان سرمایه خالص ورودی قیمت DASHUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.11 M 30.05 2026-08-14 -$0.08 M 29.87 2026-08-13 -$0.26 M 30.12 2026-08-12 -$0.10 M 30.37 2026-08-11 -$0.33 M 30.34 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله DASH (DASH) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای DASH را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT DASH $30.06 $30.06 $30.06 +0.60% 6.51K (USDT) معامله کنید / USDC DASH $30.04 $30.04 $30.04 +0.63% 1.85K (USDT) معامله کنید / BTC DASH $0.0004772 $0.0004772 $0.0004772 +0.56% 271.23 (USDT) معامله کنید