تحلیل تکنیکال امروز Convex Finance (CVX) صفحه تحلیل Convex Finance، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه CVX، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Convex Finance را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Convex Finance (CVX) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $1.59 -- +4.88% +27.60% -7.19%

Convex Finance اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Convex Finance در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 8 خنثی 0 خرید 18 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 8 خنثی 0 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 1.5886 1.5873 مقاومت دوم 1.5873 1.5865 مقاومت اول 1.5866 1.586 نقطه محوری 1.5853 1.5853 حمایت اول 1.5846 1.5845 حمایت دوم 1.5833 1.584 حمایت سوم 1.5826 1.5833

سیگنال‌ های بازار Convex Finance حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.64M $1.29 M $1.94 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.06M خریدهای فعال 3 روزه $0.36 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.42 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.03M خریدهای فعال 7 روزه $1.41 M فروش‌ های فعال 7 روزه $1.38 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Convex Finance جریان سرمایه خالص ورودی قیمت CVXUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.10 M 1.57 2026-08-14 -$0.04 M 1.59 2026-08-13 $0.10 M 1.71 2026-08-12 -$0.01 M 1.81 2026-08-11 -$0.02 M 1.64 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Convex Finance (CVX) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Convex Finance را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT CVX $1.589 $1.589 $1.589 -0.18% 43.47K (USDT) معامله کنید