با بینش‌ های کلیدی در مورد Circle xStock (CRCLX)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Circle xStock (CRCLX)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

توکن Circle xStock (با نماد CRCLx) یک گواهی ردیاب (Tracker Certificate) است که به‌ صورت توکن‌ های SPL در شبکه سولانا و ERC-20 در اتریوم منتشر شده است. این توکن، قیمت سهام شرکت Circle Internet Group (دارایی پایه) را دنبال می‌کند. CRCLx با هدف فراهم کردن دسترسی مطمئن و منطبق با مقررات برای کاربران واجد شرایط بازار ارز دیجیتال به قیمت سهام Circle طراحی شده، در حالی که مزایای فناوری بلاکچین نیز حفظ می‌شود.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Circle xStock (CRCLX) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت Circle xStock (CRCLX) تحلیل تاریخچه قیمت CRCLX به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت CRCLX را بررسی کنید!