با بینش‌ های کلیدی در مورد Cosplay Token (COT)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Cosplay Token (COT)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

این پروژه که ریشه در ژاپن دارد، با هدف اتصال جامعه جهانی کاسپلی از طریق توکن COT$ راه‌اندازی شده است. این ابتکار، ادامه‌ای بر پلتفرم WorldCosplay با بیش از 1.2 میلیون کاربر است و با پیوند دادن رویدادهای واقعی با تعاملات دیجیتال، درصدد خلق یک زیست‌ بوم اقتصادی نوین برای فرهنگ کاسپلی است.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Cosplay Token (COT) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت Cosplay Token (COT) تحلیل تاریخچه قیمت COT به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت COT را بررسی کنید!