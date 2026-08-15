تحلیل تکنیکال امروز Compound (COMP) صفحه تحلیل Compound، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه COMP، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Compound را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Compound (COMP) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $16.16 -- -3.01% -6.38% -25.50%

Compound اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Compound در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید قوی فروش 2 خنثی 2 خرید 22 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : خرید قوی فروش 2 خنثی 2 خرید 8 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 16.1566 16.1533 مقاومت دوم 16.1533 16.1495 مقاومت اول 16.1466 16.1471 نقطه محوری 16.1433 16.1433 حمایت اول 16.1366 16.1395 حمایت دوم 16.1333 16.1371 حمایت سوم 16.1266 16.1333

سیگنال‌ های بازار Compound حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.20M $3.57 M $3.37 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.05M خریدهای فعال 3 روزه $0.15 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.10 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.08M خریدهای فعال 7 روزه $0.36 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.28 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Compound جریان سرمایه خالص ورودی قیمت COMPUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.03 M 16.17 2026-08-14 -$0.06 M 16.09 2026-08-13 -$0.07 M 16.12 2026-08-12 -$0.07 M 16.19 2026-08-11 -$0.05 M 16.21 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Compound (COMP) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Compound را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT COMP $16.16 $16.16 $16.16 +0.49% 3.61K (USDT) معامله کنید