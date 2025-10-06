قیمت امروز Clippy

قیمت لحظه‌ ای Clippy (CLIPPY) در حال حاضر برابر با $ 0.001283 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 156.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLIPPY به USD برابر با $ 0.001283 برای هر CLIPPY می‌ باشد.

توکن Clippy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3786 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 CLIPPY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLIPPY در بازه‌ ای بین $ 0.0005 (حداقل) و $ 0.001793 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.002493578943262639 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00005534295151714 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLIPPY طی یک ساعت گذشته به میزان +1.42% و در هفت روز اخیر به میزان +156.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 24.99K رسیده است.

اطلاعات بازار Clippy (CLIPPY)

رتبه No.3786 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 24.99K$ 24.99K $ 24.99K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 999,999,890 999,999,890 999,999,890 عرضه کل 999,999,890 999,999,890 999,999,890 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی Clippy برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 24.99K. عرضه در گردش CLIPPY برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 999999890 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.28M است.