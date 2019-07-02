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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Chiliz ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Chiliz ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Chiliz (CHZ)

تحلیل تکنیکال امروز Chiliz (CHZ)

صفحه تحلیل Chiliz، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه CHZ، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Chiliz را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Chiliz (CHZ)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.01254---4.06%-24.60%-73.85%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Chiliz

Chiliz اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Chiliz در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 10
خنثی 6
خرید 10
میانگین‌ های متحرک:فروشفروش 8خنثی 2خرید 4
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 2خنثی 4خرید 6
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.01257
0.01257
مقاومت دوم
0.01257
0.01256
مقاومت اول
0.01256
0.01256
نقطه محوری
0.01256
0.01256
حمایت اول
0.01255
0.01255
حمایت دوم
0.01255
0.01255
حمایت سوم
0.01254
0.01255

سیگنال‌ های بازار Chiliz

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
0.33M
$6.86 M
$6.53 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.10M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.67 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.76 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.17M
خریدهای فعال 7 روزه
$2.69 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$2.86 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Chiliz جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت CHZUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.07 M0.01
2026-08-14$0.02 M0.01
2026-08-13$0.02 M0.01
2026-08-12$0.07 M0.01
2026-08-11-$0.12 M0.01

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Chiliz بیشتر کاوش کنید

معامله Chiliz (CHZ) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Chiliz را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTCHZ
$0.01254
$0.01254$0.01254
+2.45%
6.92M (USDT)
/USDCCHZ
$0.01254
$0.01254$0.01254
+2.53%
4.57M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب CHZ به USD

مقدار

CHZ
CHZ
USD
USD

1 CHZ = 0.01254 USD

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