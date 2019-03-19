تحلیل تکنیکال امروز Celer Network (CELR) صفحه تحلیل Celer Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه CELR، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Celer Network را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Celer Network (CELR) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.002066 -- +8.45% +20.81% -21.06%

Celer Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Celer Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 7 خنثی 1 خرید 18 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 1 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.002069 0.002066 مقاومت دوم 0.002066 0.002064 مقاومت اول 0.002064 0.002063 نقطه محوری 0.002061 0.002061 حمایت اول 0.002059 0.002059 حمایت دوم 0.002056 0.002058 حمایت سوم 0.002054 0.002056

سیگنال‌ های بازار Celer Network حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.45M $6.01 M $6.46 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.05 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.04 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.23 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.23 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Celer Network جریان سرمایه خالص ورودی قیمت CELRUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.01 M 0.00 2026-08-14 $0.01 M 0.00 2026-08-13 -$0.03 M 0.00 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Celer Network (CELR) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Celer Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT CELR $0.002066 $0.002066 $0.002066 +7.60% 28.51M (USDT) معامله کنید