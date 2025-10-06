CELDATAOLD قیمت لحظه ای(CELDATAOLD)
--
--
--
--
قیمت لحظه ای CELDATAOLD (CELDATAOLD) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، CELDATAOLD در بازه قیمتی حداقل -- تا حداکثر -- معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CELDATAOLD برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، CELDATAOLD در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته -- تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی CELDATAOLD برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CELDATAOLD برابر است با --، و عرضه کل آن -- می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن -- است.
پیگیری تغییرات قیمت CELDATAOLD برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
No Data
امروز، CELDATAOLD تغییر -- (--) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان -- (--) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
با گسترش بازه به 60 روز، CELDATAOLD تغییر -- (--) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان -- (--) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
پروژه DeSci یک جنبش نوآورانه است که از بلاکچین، قراردادهای هوشمند و برنامههای غیرمتمرکز (dApps) برای تحول در تحقیقات علمی، تأمین مالی و اشتراکگذاری دادهها استفاده میکند. این جنبش با تمرکززدایی از ساختارهای سنتی، شفافیت، انصاف و باز بودن را ارتقا میدهد.
هم اکنون CELDATAOLD در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های CELDATAOLD خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.
به علاوه، می توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ CELDATAOLD را بررسی کنید تا ببینید چگونه می توانید در دارایی های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره CELDATAOLD را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه های کارشناسان مطلع شوید.
منابع جامع ما به گونه ای طراحی شده اند که تجربه خرید CELDATAOLD شما را روان و آموزنده می سازند و اطمینان می دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.
ارزش CELDATAOLD (CELDATAOLD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از CELDATAOLD (CELDATAOLD) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت CELDATAOLD را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت CELDATAOLD را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس CELDATAOLD (CELDATAOLD) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CELDATAOLD بیشتر بدانید!
آیا به دنبال نحوه خرید CELDATAOLD هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام به گام ما، می توانید به راحتی CELDATAOLD را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل های دقیق و آموزش های ویدیویی را برای شما فراهم کرده ایم که نحوه ثبت نام در MEXC و استفاده از گزینه های مختلف پرداخت را به سادگی نشان می دهد.
برای درک عمیق تر CELDATAOLD، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-27 16:29:31
|به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک میشود، به اوج قیمت جدید میرسد
|10-26 23:17:37
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر میرود، اتریوم از 4,000 دلار عبور میکند
|10-26 19:10:22
|به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنشها و آدرسهای معاملاتی x402 دهها برابر افزایش یافت
|10-25 15:47:08
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: آدرسهایی که بین 100 و 10,000 ETH نگهداری میکنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمعآوری کردهاند
|10-25 13:34:16
|به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
|10-25 06:10:28
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: تعداد بیتکوینهایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شدهاند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.
مقدار
1 CELDATAOLD = -- USD
کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --
محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند
ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات
ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند
بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز