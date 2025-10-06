Openverse NetworkBTG چیست

شبکه Openverse Network یک شبکه لایه‌ صفر (Layer 0) مبتنی بر فناوری بلاکچین است که به‌عنوان هاب مرکزی عمل می‌کند. این پروژه با تکیه بر چارچوب‌های موجود بلاکچینی، مفهوم تازه‌ای را با عنوان «پروتکل کاملاً باز برای تعامل میان‌زنجیره‌ای» معرفی می‌کند. هدف اصلی این معماری، تسهیل جریان ارزش در اکوسیستم‌های غیرمتمرکز است؛ به‌گونه‌ای که انتقال دارایی‌ها (اعم از توکن‌ها، NFTها و پیام‌ها) میان زنجیره‌های مختلف و حتی بین بلاکچین و اینترنت سنتی، به همان سادگی ارسال یک ایمیل انجام شود.

توکنومیکس Openverse Network (BTG)

درک، توکنومیکس Openverse Network (BTG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BTG بیشتر بدانید!

منابع Openverse Network

برای درک عمیق‌ تر Openverse Network، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Openverse Network (BTG)

