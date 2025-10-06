قیمت لحظه‌ ای Openverse Network امروز برابر است با 15.91 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BTG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BTG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Openverse Network امروز برابر است با 15.91 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BTG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BTG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره BTG

اطلاعات قیمت BTG

وایت‌ پیپر BTG

وب‌سایت رسمی BTG

توکنومیکس BTG

پیش‌بینی قیمت BTG

تاریخچه BTG

راهنمای خرید BTG

مبدل BTG به ارز فیات

اسپات BTG

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Openverse Network

Openverse Network قیمت لحظه ای(BTG)

قیمت لحظه‌ ای 1 BTG به USD:

$15.913
$15.913$15.913
-2.23%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Openverse Network (BTG)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:33:53 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Openverse Network (BTG) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 15.101
$ 15.101$ 15.101
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 16.84
$ 16.84$ 16.84
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 15.101
$ 15.101$ 15.101

$ 16.84
$ 16.84$ 16.84

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

+3.24%

-2.23%

+32.23%

+32.23%

قیمت لحظه‌ ای Openverse Network (BTG) برابر است با $ 15.91. در 24 ساعت گذشته، BTG در بازه قیمتی حداقل $ 15.101 تا حداکثر $ 16.84 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BTG برابر با $ 18.80127296990911 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 3.477213386513058 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BTG در یک ساعت گذشته +3.24%، در 24 ساعت گذشته -2.23% و در 7 روز گذشته +32.23% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Openverse Network (BTG)

No.715

$ 30.23M
$ 30.23M$ 30.23M

$ 578.74K
$ 578.74K$ 578.74K

$ 318.20M
$ 318.20M$ 318.20M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

ارزش بازار فعلی Openverse Network برابر است با $ 30.23M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 578.74K. عرضه در گردش BTG برابر است با 1.90M، و عرضه کل آن 20000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 318.20M است.

تاریخچه قیمت Openverse Network (BTG) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Openverse Network برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.36295-2.23%
30 روز$ +14.41+960.66%
60 روز$ +14.41+960.66%
90 روز$ +14.41+960.66%
تغییر قیمت امروز Openverse Network

امروز، BTG تغییر $ -0.36295 (-2.23%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Openverse Network

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +14.41 (+960.66%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Openverse Network

با گسترش بازه به 60 روز، BTG تغییر $ +14.41 (+960.66%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Openverse Network

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +14.41 (+960.66%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Openverse Network (BTG) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Openverse Network را ببینید.

Openverse NetworkBTG چیست

شبکه Openverse Network یک شبکه لایه‌ صفر (Layer 0) مبتنی بر فناوری بلاکچین است که به‌عنوان هاب مرکزی عمل می‌کند. این پروژه با تکیه بر چارچوب‌های موجود بلاکچینی، مفهوم تازه‌ای را با عنوان «پروتکل کاملاً باز برای تعامل میان‌زنجیره‌ای» معرفی می‌کند. هدف اصلی این معماری، تسهیل جریان ارزش در اکوسیستم‌های غیرمتمرکز است؛ به‌گونه‌ای که انتقال دارایی‌ها (اعم از توکن‌ها، NFTها و پیام‌ها) میان زنجیره‌های مختلف و حتی بین بلاکچین و اینترنت سنتی، به همان سادگی ارسال یک ایمیل انجام شود.

هم اکنون Openverse Network در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Openverse Network خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ BTG را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Openverse Network را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Openverse Network شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Openverse Network (USD)

ارزش Openverse Network (BTG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Openverse Network (BTG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Openverse Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Openverse Network را بررسی کنید!

توکنومیکس Openverse Network (BTG)

درک، توکنومیکس Openverse Network (BTG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BTG بیشتر بدانید!

نحوه خریدOpenverse Network (BTG)

آیا به دنبال نحوه خرید Openverse Network هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Openverse Network را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

BTG به ارزهای محلی

1 Openverse Network(BTG) به VND
418,671.65
1 Openverse Network(BTG) به AUD
A$24.1832
1 Openverse Network(BTG) به GBP
11.7734
1 Openverse Network(BTG) به EUR
13.5235
1 Openverse Network(BTG) به USD
$15.91
1 Openverse Network(BTG) به MYR
RM66.822
1 Openverse Network(BTG) به TRY
667.5836
1 Openverse Network(BTG) به JPY
¥2,418.32
1 Openverse Network(BTG) به ARS
ARS$22,793.6206
1 Openverse Network(BTG) به RUB
1,260.7084
1 Openverse Network(BTG) به INR
1,403.5802
1 Openverse Network(BTG) به IDR
Rp265,166.5606
1 Openverse Network(BTG) به PHP
941.0765
1 Openverse Network(BTG) به EGP
￡E.754.9295
1 Openverse Network(BTG) به BRL
R$85.4367
1 Openverse Network(BTG) به CAD
C$22.1149
1 Openverse Network(BTG) به BDT
1,947.0658
1 Openverse Network(BTG) به NGN
23,192.3252
1 Openverse Network(BTG) به COP
$61,192.2465
1 Openverse Network(BTG) به ZAR
R.273.8111
1 Openverse Network(BTG) به UAH
670.1292
1 Openverse Network(BTG) به TZS
T.Sh.39,283.8583
1 Openverse Network(BTG) به VES
Bs3,388.83
1 Openverse Network(BTG) به CLP
$14,939.49
1 Openverse Network(BTG) به PKR
Rs4,491.7112
1 Openverse Network(BTG) به KZT
8,558.3072
1 Openverse Network(BTG) به THB
฿519.3024
1 Openverse Network(BTG) به TWD
NT$487.1642
1 Openverse Network(BTG) به AED
د.إ58.3897
1 Openverse Network(BTG) به CHF
Fr12.5689
1 Openverse Network(BTG) به HKD
HK$123.4616
1 Openverse Network(BTG) به AMD
֏6,114.3721
1 Openverse Network(BTG) به MAD
.د.م146.6902
1 Openverse Network(BTG) به MXN
$292.5849
1 Openverse Network(BTG) به SAR
ريال59.6625
1 Openverse Network(BTG) به ETB
Br2,409.7286
1 Openverse Network(BTG) به KES
KSh2,056.8448
1 Openverse Network(BTG) به JOD
د.أ11.28019
1 Openverse Network(BTG) به PLN
57.7533
1 Openverse Network(BTG) به RON
лв69.3676
1 Openverse Network(BTG) به SEK
kr148.9176
1 Openverse Network(BTG) به BGN
лв26.5697
1 Openverse Network(BTG) به HUF
Ft5,303.2803
1 Openverse Network(BTG) به CZK
331.8826
1 Openverse Network(BTG) به KWD
د.ك4.86846
1 Openverse Network(BTG) به ILS
51.7075
1 Openverse Network(BTG) به BOB
Bs110.0972
1 Openverse Network(BTG) به AZN
27.047
1 Openverse Network(BTG) به TJS
SM147.1675
1 Openverse Network(BTG) به GEL
43.2752
1 Openverse Network(BTG) به AOA
Kz14,556.2181
1 Openverse Network(BTG) به BHD
.د.ب5.98216
1 Openverse Network(BTG) به BMD
$15.91
1 Openverse Network(BTG) به DKK
kr101.824
1 Openverse Network(BTG) به HNL
L419.2285
1 Openverse Network(BTG) به MUR
723.5868
1 Openverse Network(BTG) به NAD
$273.9702
1 Openverse Network(BTG) به NOK
kr158.6227
1 Openverse Network(BTG) به NZD
$27.5243
1 Openverse Network(BTG) به PAB
B/.15.91
1 Openverse Network(BTG) به PGK
K66.822
1 Openverse Network(BTG) به QAR
ر.ق57.9124
1 Openverse Network(BTG) به RSD
дин.1,599.4323
1 Openverse Network(BTG) به UZS
soʻm194,024.3592
1 Openverse Network(BTG) به ALL
L1,322.9165
1 Openverse Network(BTG) به ANG
ƒ28.4789
1 Openverse Network(BTG) به AWG
ƒ28.638
1 Openverse Network(BTG) به BBD
$31.82
1 Openverse Network(BTG) به BAM
KM26.7288
1 Openverse Network(BTG) به BIF
Fr47,348.16
1 Openverse Network(BTG) به BND
$20.5239
1 Openverse Network(BTG) به BSD
$15.91
1 Openverse Network(BTG) به JMD
$2,551.1685
1 Openverse Network(BTG) به KHR
64,153.0975
1 Openverse Network(BTG) به KMF
Fr6,729.93
1 Openverse Network(BTG) به LAK
345,869.5583
1 Openverse Network(BTG) به LKR
රු4,840.1402
1 Openverse Network(BTG) به MDL
L269.5154
1 Openverse Network(BTG) به MGA
Ar71,345.213
1 Openverse Network(BTG) به MOP
P127.28
1 Openverse Network(BTG) به MVR
243.423
1 Openverse Network(BTG) به MWK
MK27,621.5101
1 Openverse Network(BTG) به MZN
MT1,016.8081
1 Openverse Network(BTG) به NPR
रु2,246.1738
1 Openverse Network(BTG) به PYG
112,833.72
1 Openverse Network(BTG) به RWF
Fr23,085.41
1 Openverse Network(BTG) به SBD
$130.9393
1 Openverse Network(BTG) به SCR
217.4897
1 Openverse Network(BTG) به SRD
$634.6499
1 Openverse Network(BTG) به SVC
$139.2125
1 Openverse Network(BTG) به SZL
L273.9702
1 Openverse Network(BTG) به TMT
m55.8441
1 Openverse Network(BTG) به TND
د.ت46.42538
1 Openverse Network(BTG) به TTD
$108.0289
1 Openverse Network(BTG) به UGX
Sh55,430.44
1 Openverse Network(BTG) به XAF
Fr8,941.42
1 Openverse Network(BTG) به XCD
$42.957
1 Openverse Network(BTG) به XOF
Fr8,941.42
1 Openverse Network(BTG) به XPF
Fr1,622.82
1 Openverse Network(BTG) به BWP
P212.3985
1 Openverse Network(BTG) به BZD
$31.9791
1 Openverse Network(BTG) به CVE
$1,510.0181
1 Openverse Network(BTG) به DJF
Fr2,816.07
1 Openverse Network(BTG) به DOP
$1,019.0355
1 Openverse Network(BTG) به DZD
د.ج2,068.6182
1 Openverse Network(BTG) به FJD
$35.9566
1 Openverse Network(BTG) به GNF
Fr138,337.45
1 Openverse Network(BTG) به GTQ
Q121.8706
1 Openverse Network(BTG) به GYD
$3,331.2358
1 Openverse Network(BTG) به ISK
kr1,941.02

منابع Openverse Network

برای درک عمیق‌ تر Openverse Network، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Openverse Network
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Openverse Network

امروز Openverse Network (BTG) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BTG به واحد USD برابر است با 15.91 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BTG نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BTG نسبت به USD برابر است با $ 15.91. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Openverse Network چقدر است؟
ارزش بازار BTG برابر است با $ 30.23M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BTG چقدر است؟
عرضه در گردش BTG برابر است با 1.90M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BTG چقدر بوده است؟
BTG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 18.80127296990911 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BTG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BTG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 3.477213386513058 USD رسید.
حجم معاملات BTG چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BTG برابر است با $ 578.74K USD.
آیا BTG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BTG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BTG مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:33:53 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Openverse Network (BTG)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب BTG به USD

مقدار

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 15.91 USD

معامله BTG

/USDTBTG
$15.913
$15.913$15.913
-2.28%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,015.63
$114,015.63$114,015.63

-0.82%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,115.34
$4,115.34$4,115.34

-1.38%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05206
$0.05206$0.05206

-6.55%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.89
$200.89$200.89

+0.38%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3272
$4.3272$4.3272

-16.56%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,115.34
$4,115.34$4,115.34

-1.38%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,015.63
$114,015.63$114,015.63

-0.82%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.89
$200.89$200.89

+0.38%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6266
$2.6266$2.6266

-1.30%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.55
$1,136.55$1,136.55

-0.62%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001203
$0.001203$0.001203

+100.50%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001640
$0.0000000000000001640$0.0000000000000001640

+1,404.58%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1596
$0.1596$0.1596

+219.20%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000307
$0.0000000000307$0.0000000000307

+200.98%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04376
$0.04376$0.04376

+118.80%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01775
$0.01775$0.01775

+77.50%