اقتصاد توکنی Openverse Network (BTG)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Openverse Network (BTG)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:48:48 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Openverse Network (BTG)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Openverse Network (BTG)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 18.79M
کل عرضه:
$ 20.00M
منبع تغذیه در گردش:
$ 1.90M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 197.76M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 19
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 3.477213386513058
قیمت فعلی:
$ 9.888
اطلاعات Openverse Network (BTG).

شبکه Openverse Network یک شبکه لایه‌ صفر (Layer 0) مبتنی بر فناوری بلاکچین است که به‌عنوان هاب مرکزی عمل می‌کند. این پروژه با تکیه بر چارچوب‌های موجود بلاکچینی، مفهوم تازه‌ای را با عنوان «پروتکل کاملاً باز برای تعامل میان‌زنجیره‌ای» معرفی می‌کند. هدف اصلی این معماری، تسهیل جریان ارزش در اکوسیستم‌های غیرمتمرکز است؛ به‌گونه‌ای که انتقال دارایی‌ها (اعم از توکن‌ها، NFTها و پیام‌ها) میان زنجیره‌های مختلف و حتی بین بلاکچین و اینترنت سنتی، به همان سادگی ارسال یک ایمیل انجام شود.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.openverse.network
وایت پیپر
https://cdn.openverse.network/english/Openverse%20Whitepaper/Bitgold_whitepaper_en_2.1.5.pdf
کاوشگر بلوک:
https://bscscan.com/token/0x4C9027E10c5271Efca82379D3123917AE3F2374e

توکنومیکس Openverse Network (BTG): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Openverse Network (BTG) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های BTG که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های BTG که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی BTG را درک کردید، قیمت زنده توکن BTG را بررسی کنید!

نحوه خرید BTG

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Openverse Network (BTG) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید BTG، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت Openverse Network (BTG)

تحلیل تاریخچه قیمت BTG به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت BTG

می‌خواهید بدانید که BTG به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت BTG ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

