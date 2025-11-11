شبکه Openverse Network یک شبکه لایه‌ صفر (Layer 0) مبتنی بر فناوری بلاکچین است که به‌عنوان هاب مرکزی عمل می‌کند. این پروژه با تکیه بر چارچوب‌های موجود بلاکچینی، مفهوم تازه‌ای را با عنوان «پروتکل کاملاً باز برای تعامل میان‌زنجیره‌ای» معرفی می‌کند. هدف اصلی این معماری، تسهیل جریان ارزش در اکوسیستم‌های غیرمتمرکز است؛ به‌گونه‌ای که انتقال دارایی‌ها (اعم از توکن‌ها، NFTها و پیام‌ها) میان زنجیره‌های مختلف و حتی بین بلاکچین و اینترنت سنتی، به همان سادگی ارسال یک ایمیل انجام شود.