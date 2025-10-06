قیمت لحظه‌ ای Baby Shark Universe امروز برابر است با 0.2123 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BSU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BSU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Baby Shark Universe امروز برابر است با 0.2123 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BSU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BSU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Baby Shark Universe

Baby Shark Universe قیمت لحظه ای(BSU)

قیمت لحظه‌ ای 1 BSU به USD:

$0.2123
$0.2123$0.2123
-3.87%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Baby Shark Universe (BSU)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:57:25 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Baby Shark Universe (BSU) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.21179
$ 0.21179$ 0.21179
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.23851
$ 0.23851$ 0.23851
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.21179
$ 0.21179$ 0.21179

$ 0.23851
$ 0.23851$ 0.23851

$ 0.37631193723515616
$ 0.37631193723515616$ 0.37631193723515616

$ 0.05070113905338495
$ 0.05070113905338495$ 0.05070113905338495

-0.97%

-3.86%

-6.56%

-6.56%

قیمت لحظه‌ ای Baby Shark Universe (BSU) برابر است با $ 0.2123. در 24 ساعت گذشته، BSU در بازه قیمتی حداقل $ 0.21179 تا حداکثر $ 0.23851 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BSU برابر با $ 0.37631193723515616 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.05070113905338495 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BSU در یک ساعت گذشته -0.97%، در 24 ساعت گذشته -3.86% و در 7 روز گذشته -6.56% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Baby Shark Universe (BSU)

No.609

$ 35.67M
$ 35.67M$ 35.67M

$ 82.99K
$ 82.99K$ 82.99K

$ 180.46M
$ 180.46M$ 180.46M

168.00M
168.00M 168.00M

850,000,000
850,000,000 850,000,000

850,000,000
850,000,000 850,000,000

19.76%

BSC

ارزش بازار فعلی Baby Shark Universe برابر است با $ 35.67M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 82.99K. عرضه در گردش BSU برابر است با 168.00M، و عرضه کل آن 850000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 180.46M است.

تاریخچه قیمت Baby Shark Universe (BSU) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Baby Shark Universe برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0085468-3.86%
30 روز$ -0.11458-35.06%
60 روز$ +0.10761+102.78%
90 روز$ +0.2023+2,023.00%
تغییر قیمت امروز Baby Shark Universe

امروز، BSU تغییر $ -0.0085468 (-3.86%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Baby Shark Universe

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.11458 (-35.06%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Baby Shark Universe

با گسترش بازه به 60 روز، BSU تغییر $ +0.10761 (+102.78%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Baby Shark Universe

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.2023 (+2,023.00%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Baby Shark Universe (BSU) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Baby Shark Universe را ببینید.

Baby Shark UniverseBSU چیست

Baby Shark Universe (BSU) یک پلتفرم ترکیبی سرگرمی و دارایی دیجیتال است که با بهره گیری از مالکیت فکری (IP) شناخته شده جهانی Baby Shark، کاربران Web2 را به اکوسیستم Web3 متصل میکند. هدف این پروژه، ورود طبیعی طرفداران گسترده فعلی به فضای Web3 است و با ارائه تجربه های دیجیتال متنوع از جمله بازی ها، NFTها و متاورس، به دنبال ساخت یک مدل اقتصادی پایدار میباشد.

هم اکنون Baby Shark Universe در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Baby Shark Universe خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ BSU را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Baby Shark Universe را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Baby Shark Universe شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Baby Shark Universe (USD)

ارزش Baby Shark Universe (BSU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Baby Shark Universe (BSU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Baby Shark Universe را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Baby Shark Universe را بررسی کنید!

توکنومیکس Baby Shark Universe (BSU)

درک، توکنومیکس Baby Shark Universe (BSU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BSU بیشتر بدانید!

نحوه خریدBaby Shark Universe (BSU)

آیا به دنبال نحوه خرید Baby Shark Universe هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Baby Shark Universe را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

BSU به ارزهای محلی

1 Baby Shark Universe(BSU) به VND
5,586.6745
1 Baby Shark Universe(BSU) به AUD
A$0.322696
1 Baby Shark Universe(BSU) به GBP
0.157102
1 Baby Shark Universe(BSU) به EUR
0.180455
1 Baby Shark Universe(BSU) به USD
$0.2123
1 Baby Shark Universe(BSU) به MYR
RM0.89166
1 Baby Shark Universe(BSU) به TRY
8.908108
1 Baby Shark Universe(BSU) به JPY
¥32.2696
1 Baby Shark Universe(BSU) به ARS
ARS$304.153718
1 Baby Shark Universe(BSU) به RUB
16.822652
1 Baby Shark Universe(BSU) به INR
18.729106
1 Baby Shark Universe(BSU) به IDR
Rp3,538.331918
1 Baby Shark Universe(BSU) به PHP
12.555422
1 Baby Shark Universe(BSU) به EGP
￡E.10.071512
1 Baby Shark Universe(BSU) به BRL
R$1.140051
1 Baby Shark Universe(BSU) به CAD
C$0.295097
1 Baby Shark Universe(BSU) به BDT
25.981274
1 Baby Shark Universe(BSU) به NGN
309.473956
1 Baby Shark Universe(BSU) به COP
$816.537645
1 Baby Shark Universe(BSU) به ZAR
R.3.655806
1 Baby Shark Universe(BSU) به UAH
8.942076
1 Baby Shark Universe(BSU) به TZS
T.Sh.524.196299
1 Baby Shark Universe(BSU) به VES
Bs45.2199
1 Baby Shark Universe(BSU) به CLP
$199.562
1 Baby Shark Universe(BSU) به PKR
Rs59.936536
1 Baby Shark Universe(BSU) به KZT
114.200416
1 Baby Shark Universe(BSU) به THB
฿6.925226
1 Baby Shark Universe(BSU) به TWD
NT$6.506995
1 Baby Shark Universe(BSU) به AED
د.إ0.779141
1 Baby Shark Universe(BSU) به CHF
Fr0.167717
1 Baby Shark Universe(BSU) به HKD
HK$1.647448
1 Baby Shark Universe(BSU) به AMD
֏81.589013
1 Baby Shark Universe(BSU) به MAD
.د.م1.957406
1 Baby Shark Universe(BSU) به MXN
$3.904197
1 Baby Shark Universe(BSU) به SAR
ريال0.796125
1 Baby Shark Universe(BSU) به ETB
Br32.154958
1 Baby Shark Universe(BSU) به KES
KSh27.446144
1 Baby Shark Universe(BSU) به JOD
د.أ0.1505207
1 Baby Shark Universe(BSU) به PLN
0.770649
1 Baby Shark Universe(BSU) به RON
лв0.925628
1 Baby Shark Universe(BSU) به SEK
kr1.987128
1 Baby Shark Universe(BSU) به BGN
лв0.354541
1 Baby Shark Universe(BSU) به HUF
Ft70.765959
1 Baby Shark Universe(BSU) به CZK
4.428578
1 Baby Shark Universe(BSU) به KWD
د.ك0.0649638
1 Baby Shark Universe(BSU) به ILS
0.689975
1 Baby Shark Universe(BSU) به BOB
Bs1.469116
1 Baby Shark Universe(BSU) به AZN
0.36091
1 Baby Shark Universe(BSU) به TJS
SM1.963775
1 Baby Shark Universe(BSU) به GEL
0.577456
1 Baby Shark Universe(BSU) به AOA
Kz194.235393
1 Baby Shark Universe(BSU) به BHD
.د.ب0.0798248
1 Baby Shark Universe(BSU) به BMD
$0.2123
1 Baby Shark Universe(BSU) به DKK
kr1.35872
1 Baby Shark Universe(BSU) به HNL
L5.594105
1 Baby Shark Universe(BSU) به MUR
9.655404
1 Baby Shark Universe(BSU) به NAD
$3.655806
1 Baby Shark Universe(BSU) به NOK
kr2.118754
1 Baby Shark Universe(BSU) به NZD
$0.367279
1 Baby Shark Universe(BSU) به PAB
B/.0.2123
1 Baby Shark Universe(BSU) به PGK
K0.89166
1 Baby Shark Universe(BSU) به QAR
ر.ق0.772772
1 Baby Shark Universe(BSU) به RSD
дин.21.348888
1 Baby Shark Universe(BSU) به UZS
soʻm2,589.023976
1 Baby Shark Universe(BSU) به ALL
L17.652745
1 Baby Shark Universe(BSU) به ANG
ƒ0.380017
1 Baby Shark Universe(BSU) به AWG
ƒ0.38214
1 Baby Shark Universe(BSU) به BBD
$0.4246
1 Baby Shark Universe(BSU) به BAM
KM0.356664
1 Baby Shark Universe(BSU) به BIF
Fr631.8048
1 Baby Shark Universe(BSU) به BND
$0.273867
1 Baby Shark Universe(BSU) به BSD
$0.2123
1 Baby Shark Universe(BSU) به JMD
$34.042305
1 Baby Shark Universe(BSU) به KHR
856.046675
1 Baby Shark Universe(BSU) به KMF
Fr89.8029
1 Baby Shark Universe(BSU) به LAK
4,615.217299
1 Baby Shark Universe(BSU) به LKR
රු64.585906
1 Baby Shark Universe(BSU) به MDL
L3.596362
1 Baby Shark Universe(BSU) به MGA
Ar952.01689
1 Baby Shark Universe(BSU) به MOP
P1.6984
1 Baby Shark Universe(BSU) به MVR
3.24819
1 Baby Shark Universe(BSU) به MWK
MK368.576153
1 Baby Shark Universe(BSU) به MZN
MT13.568093
1 Baby Shark Universe(BSU) به NPR
रु29.972514
1 Baby Shark Universe(BSU) به PYG
1,505.6316
1 Baby Shark Universe(BSU) به RWF
Fr308.0473
1 Baby Shark Universe(BSU) به SBD
$1.747229
1 Baby Shark Universe(BSU) به SCR
2.902141
1 Baby Shark Universe(BSU) به SRD
$8.468647
1 Baby Shark Universe(BSU) به SVC
$1.857625
1 Baby Shark Universe(BSU) به SZL
L3.655806
1 Baby Shark Universe(BSU) به TMT
m0.745173
1 Baby Shark Universe(BSU) به TND
د.ت0.6194914
1 Baby Shark Universe(BSU) به TTD
$1.441517
1 Baby Shark Universe(BSU) به UGX
Sh739.6532
1 Baby Shark Universe(BSU) به XAF
Fr119.3126
1 Baby Shark Universe(BSU) به XCD
$0.57321
1 Baby Shark Universe(BSU) به XOF
Fr119.3126
1 Baby Shark Universe(BSU) به XPF
Fr21.6546
1 Baby Shark Universe(BSU) به BWP
P2.834205
1 Baby Shark Universe(BSU) به BZD
$0.426723
1 Baby Shark Universe(BSU) به CVE
$20.149393
1 Baby Shark Universe(BSU) به DJF
Fr37.5771
1 Baby Shark Universe(BSU) به DOP
$13.597815
1 Baby Shark Universe(BSU) به DZD
د.ج27.603246
1 Baby Shark Universe(BSU) به FJD
$0.479798
1 Baby Shark Universe(BSU) به GNF
Fr1,845.9485
1 Baby Shark Universe(BSU) به GTQ
Q1.626218
1 Baby Shark Universe(BSU) به GYD
$44.451374
1 Baby Shark Universe(BSU) به ISK
kr25.9006

منابع Baby Shark Universe

برای درک عمیق‌ تر Baby Shark Universe، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Baby Shark Universe
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Baby Shark Universe

امروز Baby Shark Universe (BSU) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BSU به واحد USD برابر است با 0.2123 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BSU نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BSU نسبت به USD برابر است با $ 0.2123. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Baby Shark Universe چقدر است؟
ارزش بازار BSU برابر است با $ 35.67M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BSU چقدر است؟
عرضه در گردش BSU برابر است با 168.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BSU چقدر بوده است؟
BSU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.37631193723515616 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BSU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BSU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.05070113905338495 USD رسید.
حجم معاملات BSU چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BSU برابر است با $ 82.99K USD.
آیا BSU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BSU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BSU مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:57:25 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Baby Shark Universe (BSU)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

