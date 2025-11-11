با بینش‌ های کلیدی در مورد Baby Shark Universe (BSU)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Baby Shark Universe (BSU)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

Baby Shark Universe (BSU) یک پلتفرم ترکیبی سرگرمی و دارایی دیجیتال است که با بهره گیری از مالکیت فکری (IP) شناخته شده جهانی Baby Shark، کاربران Web2 را به اکوسیستم Web3 متصل میکند. هدف این پروژه، ورود طبیعی طرفداران گسترده فعلی به فضای Web3 است و با ارائه تجربه های دیجیتال متنوع از جمله بازی ها، NFTها و متاورس، به دنبال ساخت یک مدل اقتصادی پایدار میباشد.

Baby Shark Universe (BSU) یک پلتفرم ترکیبی سرگرمی و دارایی دیجیتال است که با بهره گیری از مالکیت فکری (IP) شناخته شده جهانی Baby Shark، کاربران Web2 را به اکوسیستم Web3 متصل میکند. هدف این پروژه، ورود طبیعی طرفداران گسترده فعلی به فضای Web3 است و با ارائه تجربه های دیجیتال متنوع از جمله بازی ها، NFTها و متاورس، به دنبال ساخت یک مدل اقتصادی پایدار میباشد.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Baby Shark Universe (BSU) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید BSU آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Baby Shark Universe (BSU) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید BSU، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه BSU را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت Baby Shark Universe (BSU) تحلیل تاریخچه قیمت BSU به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت BSU را بررسی کنید!