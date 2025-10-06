قیمت لحظه‌ ای Ibiza Final Boss امروز برابر است با 0.0004988 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BOSS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BOSS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Ibiza Final Boss امروز برابر است با 0.0004988 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BOSS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BOSS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره BOSS

اطلاعات قیمت BOSS

وب‌سایت رسمی BOSS

توکنومیکس BOSS

پیش‌بینی قیمت BOSS

تاریخچه BOSS

راهنمای خرید BOSS

مبدل BOSS به ارز فیات

اسپات BOSS

فیوچرز USDT-M BOSS

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Ibiza Final Boss

Ibiza Final Boss قیمت لحظه ای(BOSS)

قیمت لحظه‌ ای 1 BOSS به USD:

$0.0004988
$0.0004988$0.0004988
+4.83%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Ibiza Final Boss (BOSS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:56:56 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Ibiza Final Boss (BOSS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0004313
$ 0.0004313$ 0.0004313
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0005899
$ 0.0005899$ 0.0005899
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0004313
$ 0.0004313$ 0.0004313

$ 0.0005899
$ 0.0005899$ 0.0005899

$ 0.04818861394228114
$ 0.04818861394228114$ 0.04818861394228114

$ 0.000170877417044728
$ 0.000170877417044728$ 0.000170877417044728

-0.86%

+4.83%

+29.59%

+29.59%

قیمت لحظه‌ ای Ibiza Final Boss (BOSS) برابر است با $ 0.0004988. در 24 ساعت گذشته، BOSS در بازه قیمتی حداقل $ 0.0004313 تا حداکثر $ 0.0005899 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BOSS برابر با $ 0.04818861394228114 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.000170877417044728 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BOSS در یک ساعت گذشته -0.86%، در 24 ساعت گذشته +4.83% و در 7 روز گذشته +29.59% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Ibiza Final Boss (BOSS)

No.2662

$ 464.06K
$ 464.06K$ 464.06K

$ 57.53K
$ 57.53K$ 57.53K

$ 464.07K
$ 464.07K$ 464.07K

930.35M
930.35M 930.35M

930,382,708.578407
930,382,708.578407 930,382,708.578407

930,351,312.160327
930,351,312.160327 930,351,312.160327

99.99%

SOL

ارزش بازار فعلی Ibiza Final Boss برابر است با $ 464.06K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.53K. عرضه در گردش BOSS برابر است با 930.35M، و عرضه کل آن 930351312.160327 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 464.07K است.

تاریخچه قیمت Ibiza Final Boss (BOSS) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Ibiza Final Boss برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.000022982+4.83%
30 روز$ -0.0007032-58.51%
60 روز$ -0.0037312-88.21%
90 روز$ -0.0045012-90.03%
تغییر قیمت امروز Ibiza Final Boss

امروز، BOSS تغییر $ +0.000022982 (+4.83%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Ibiza Final Boss

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0007032 (-58.51%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Ibiza Final Boss

با گسترش بازه به 60 روز، BOSS تغییر $ -0.0037312 (-88.21%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Ibiza Final Boss

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0045012 (-90.03%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Ibiza Final Boss (BOSS) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Ibiza Final Boss را ببینید.

Ibiza Final BossBOSS چیست

کوین BOSS از یک ویدیوی رقص از جک کی، توریست بریتانیایی، در یک کلوپ شبانه در ایبیزا، اسپانیا، سرچشمه گرفته است که با استفاده از «BOSS/Final Boss» روایتی اجتماعی را خلق می‌کند که اقتدار را با فضایی شاد ترکیب می‌کند.

هم اکنون Ibiza Final Boss در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Ibiza Final Boss خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ BOSS را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Ibiza Final Boss را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Ibiza Final Boss شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Ibiza Final Boss (USD)

ارزش Ibiza Final Boss (BOSS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ibiza Final Boss (BOSS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ibiza Final Boss را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Ibiza Final Boss را بررسی کنید!

توکنومیکس Ibiza Final Boss (BOSS)

درک، توکنومیکس Ibiza Final Boss (BOSS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BOSS بیشتر بدانید!

نحوه خریدIbiza Final Boss (BOSS)

آیا به دنبال نحوه خرید Ibiza Final Boss هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Ibiza Final Boss را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

BOSS به ارزهای محلی

1 Ibiza Final Boss(BOSS) به VND
13.125922
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به AUD
A$0.000758176
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به GBP
0.000369112
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به EUR
0.00042398
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به USD
$0.0004988
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به MYR
RM0.00209496
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به TRY
0.020929648
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به JPY
¥0.0758176
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به ARS
ARS$0.714610808
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به RUB
0.039524912
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به INR
0.044004136
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به IDR
Rp8.313330008
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به PHP
0.029499032
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به EGP
￡E.0.023663072
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به BRL
R$0.002678556
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به CAD
C$0.000693332
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به BDT
0.061043144
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به NGN
0.727110736
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به COP
$1.91845962
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به ZAR
R.0.008589336
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به UAH
0.021009456
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به TZS
T.Sh.1.231602044
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به VES
Bs0.1062444
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به CLP
$0.468872
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به PKR
Rs0.140821216
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به KZT
0.268314496
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به THB
฿0.016270856
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به TWD
NT$0.01528822
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به AED
د.إ0.001830596
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به CHF
Fr0.000394052
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به HKD
HK$0.003870688
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به AMD
֏0.191693828
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به MAD
.د.م0.004598936
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به MXN
$0.009172932
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به SAR
ريال0.0018705
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به ETB
Br0.075548248
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به KES
KSh0.064484864
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به JOD
د.أ0.0003536492
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به PLN
0.001810644
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به RON
лв0.002174768
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به SEK
kr0.004668768
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به BGN
лв0.000832996
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به HUF
Ft0.166265004
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به CZK
0.010404968
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به KWD
د.ك0.0001526328
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به ILS
0.0016211
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به BOB
Bs0.003451696
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به AZN
0.00084796
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به TJS
SM0.0046139
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به GEL
0.001356736
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به AOA
Kz0.456357108
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به BHD
.د.ب0.0001875488
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به BMD
$0.0004988
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به DKK
kr0.00319232
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به HNL
L0.01314338
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به MUR
0.022685424
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به NAD
$0.008589336
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به NOK
kr0.004978024
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به NZD
$0.000862924
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به PAB
B/.0.0004988
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به PGK
K0.00209496
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به QAR
ر.ق0.001815632
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به RSD
дин.0.050159328
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به UZS
soʻm6.082925856
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به ALL
L0.04147522
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به ANG
ƒ0.000892852
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به AWG
ƒ0.00089784
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به BBD
$0.0009976
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به BAM
KM0.000837984
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به BIF
Fr1.4844288
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به BND
$0.000643452
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به BSD
$0.0004988
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به JMD
$0.07998258
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به KHR
2.0112863
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به KMF
Fr0.2109924
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به LAK
10.843478044
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به LKR
රු0.151744936
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به MDL
L0.008449672
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به MGA
Ar2.23676884
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به MOP
P0.0039904
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به MVR
0.00763164
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به MWK
MK0.865971668
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به MZN
MT0.031878308
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به NPR
रु0.070420584
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به PYG
3.5374896
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به RWF
Fr0.7237588
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به SBD
$0.004105124
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به SCR
0.006818596
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به SRD
$0.019897132
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به SVC
$0.0043645
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به SZL
L0.008589336
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به TMT
m0.001750788
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به TND
د.ت0.0014554984
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به TTD
$0.003386852
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به UGX
Sh1.7378192
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به XAF
Fr0.2803256
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به XCD
$0.00134676
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به XOF
Fr0.2803256
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به XPF
Fr0.0508776
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به BWP
P0.00665898
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به BZD
$0.001002588
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به CVE
$0.047341108
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به DJF
Fr0.0882876
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به DOP
$0.03194814
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به DZD
د.ج0.064853976
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به FJD
$0.001127288
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به GNF
Fr4.337066
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به GTQ
Q0.003820808
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به GYD
$0.104438744
1 Ibiza Final Boss(BOSS) به ISK
kr0.0608536

منابع Ibiza Final Boss

برای درک عمیق‌ تر Ibiza Final Boss، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Ibiza Final Boss
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Ibiza Final Boss

امروز Ibiza Final Boss (BOSS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BOSS به واحد USD برابر است با 0.0004988 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BOSS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BOSS نسبت به USD برابر است با $ 0.0004988. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Ibiza Final Boss چقدر است؟
ارزش بازار BOSS برابر است با $ 464.06K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BOSS چقدر است؟
عرضه در گردش BOSS برابر است با 930.35M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BOSS چقدر بوده است؟
BOSS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04818861394228114 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BOSS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BOSS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000170877417044728 USD رسید.
حجم معاملات BOSS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BOSS برابر است با $ 57.53K USD.
آیا BOSS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BOSS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BOSS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:56:56 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ibiza Final Boss (BOSS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب BOSS به USD

مقدار

BOSS
BOSS
USD
USD

1 BOSS = 0.0004988 USD

معامله BOSS

/USDTBOSS
$0.0004988
$0.0004988$0.0004988
+4.85%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,425.82
$114,425.82$114,425.82

-0.47%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,136.12
$4,136.12$4,136.12

-0.88%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05772
$0.05772$0.05772

+3.60%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.58
$201.58$201.58

+0.73%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.7099
$4.7099$4.7099

-9.18%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,136.12
$4,136.12$4,136.12

-0.88%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,425.82
$114,425.82$114,425.82

-0.47%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.58
$201.58$201.58

+0.73%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6417
$2.6417$2.6417

-0.73%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,146.62
$1,146.62$1,146.62

+0.25%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001222
$0.001222$0.001222

+103.66%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01814
$0.01814$0.01814

+81.40%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001621
$0.0000000000000001621$0.0000000000000001621

+1,387.15%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1656
$0.1656$0.1656

+231.20%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000298
$0.0000000000298$0.0000000000298

+192.15%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04454
$0.04454$0.04454

+122.70%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01814
$0.01814$0.01814

+81.40%