با بینش‌ های کلیدی در مورد Ibiza Final Boss (BOSS)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Ibiza Final Boss (BOSS)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

کوین BOSS از یک ویدیوی رقص از جک کی، توریست بریتانیایی، در یک کلوپ شبانه در ایبیزا، اسپانیا، سرچشمه گرفته است که با استفاده از «BOSS/Final Boss» روایتی اجتماعی را خلق می‌کند که اقتدار را با فضایی شاد ترکیب می‌کند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Ibiza Final Boss (BOSS) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت Ibiza Final Boss (BOSS) تحلیل تاریخچه قیمت BOSS به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت BOSS را بررسی کنید!