تحلیل تکنیکال امروز BOOK OF MEME (BOME) صفحه تحلیل BOOK OF MEME، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BOME، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل BOOK OF MEME را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت BOOK OF MEME (BOME) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.0007894 -- +21.80% +92.53% +31.15%

BOOK OF MEME اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت BOOK OF MEME در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 8 خنثی 1 خرید 17 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 8 خنثی 1 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.0007907 0.0007905 مقاومت دوم 0.0007905 0.0007903 مقاومت اول 0.0007903 0.0007902 نقطه محوری 0.0007901 0.0007901 حمایت اول 0.0007899 0.0007899 حمایت دوم 0.0007897 0.0007898 حمایت سوم 0.0007895 0.0007897

سیگنال‌ های بازار BOOK OF MEME حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.85M $11.24 M $12.09 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.02M خریدهای فعال 3 روزه $0.69 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.67 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.02M خریدهای فعال 7 روزه $3.15 M فروش‌ های فعال 7 روزه $3.16 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. BOOK OF MEME جریان سرمایه خالص ورودی قیمت BOMEUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.12 M 0.00 2026-08-14 -$0.03 M 0.00 2026-08-13 $0.15 M 0.00 2026-08-12 -$0.11 M 0.00 2026-08-11 -$0.25 M 0.00 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله BOOK OF MEME (BOME) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای BOOK OF MEME را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT BOME $0.0007894 $0.0007894 $0.0007894 +0.22% 121.31M (USDT) معامله کنید