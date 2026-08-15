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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره BOOK OF MEME ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره BOOK OF MEME ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز BOOK OF MEME (BOME)

تحلیل تکنیکال امروز BOOK OF MEME (BOME)

صفحه تحلیل BOOK OF MEME، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BOME، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل BOOK OF MEME را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت BOOK OF MEME (BOME)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.0007894--+21.80%+92.53%+31.15%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت BOOK OF MEME

BOOK OF MEME اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت BOOK OF MEME در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 8
خنثی 1
خرید 17
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 0خرید 14
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 8خنثی 1خرید 3
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.0007907
0.0007905
مقاومت دوم
0.0007905
0.0007903
مقاومت اول
0.0007903
0.0007902
نقطه محوری
0.0007901
0.0007901
حمایت اول
0.0007899
0.0007899
حمایت دوم
0.0007897
0.0007898
حمایت سوم
0.0007895
0.0007897

سیگنال‌ های بازار BOOK OF MEME

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.85M
$11.24 M
$12.09 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.02M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.69 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.67 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.02M
خریدهای فعال 7 روزه
$3.15 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$3.16 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

BOOK OF MEME جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت BOMEUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.12 M0.00
2026-08-14-$0.03 M0.00
2026-08-13$0.15 M0.00
2026-08-12-$0.11 M0.00
2026-08-11-$0.25 M0.00

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره BOOK OF MEME بیشتر کاوش کنید

معامله BOOK OF MEME (BOME) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای BOOK OF MEME را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTBOME
$0.0007894
$0.0007894$0.0007894
+0.22%
121.31M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب BOME به USD

مقدار

BOME
BOME
USD
USD

1 BOME = 0.0007894 USD

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