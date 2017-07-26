تحلیل تکنیکال امروز Binance Coin (BNB) صفحه تحلیل Binance Coin، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BNB، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Binance Coin را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Binance Coin (BNB) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $611.84 -- +2.69% +6.09% -6.23%

Binance Coin اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Binance Coin در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 7 خنثی 1 خرید 18 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 1 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 613.5666 613.5333 مقاومت دوم 613.5333 613.4951 مقاومت اول 613.4666 613.4715 نقطه محوری 613.4333 613.4333 حمایت اول 613.3666 613.3951 حمایت دوم 613.3333 613.3715 حمایت سوم 613.2666 613.3333

سیگنال‌ های بازار Binance Coin حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 2.21M $42.23 M $40.03 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 1.34M خریدهای فعال 3 روزه $16.84 M فروش‌ های فعال 3 روزه $15.50 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.41M خریدهای فعال 7 روزه $51.74 M فروش‌ های فعال 7 روزه $52.14 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Binance Coin جریان سرمایه خالص ورودی قیمت BNBUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $1.09 M 611.49 2026-08-14 $1.57 M 606.75 2026-08-13 -$1.55 M 607.42 2026-08-12 $0.67 M 610.87 2026-08-11 $6.26 M 608.43 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Binance Coin (BNB) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Binance Coin را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT BNB $611.84 $611.84 $611.84 +0.83% 11.67K (USDT) معامله کنید / USDC BNB $611.36 $611.36 $611.36 +0.87% 56.56 (USDT) معامله کنید / USD1 BNB $611.05 $611.05 $611.05 +0.86% 927.76 (USDT) معامله کنید