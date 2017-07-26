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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Binance Coin ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Binance Coin ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Binance Coin (BNB)

تحلیل تکنیکال امروز Binance Coin (BNB)

صفحه تحلیل Binance Coin، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BNB، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Binance Coin را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Binance Coin (BNB)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$611.84--+2.69%+6.09%-6.23%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Binance Coin

Binance Coin اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Binance Coin در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 7
خنثی 1
خرید 18
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 0خرید 14
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 7خنثی 1خرید 4
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
613.5666
613.5333
مقاومت دوم
613.5333
613.4951
مقاومت اول
613.4666
613.4715
نقطه محوری
613.4333
613.4333
حمایت اول
613.3666
613.3951
حمایت دوم
613.3333
613.3715
حمایت سوم
613.2666
613.3333

سیگنال‌ های بازار Binance Coin

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
2.21M
$42.23 M
$40.03 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
1.34M
خریدهای فعال 3 روزه
$16.84 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$15.50 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.41M
خریدهای فعال 7 روزه
$51.74 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$52.14 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Binance Coin جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت BNBUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$1.09 M611.49
2026-08-14$1.57 M606.75
2026-08-13-$1.55 M607.42
2026-08-12$0.67 M610.87
2026-08-11$6.26 M608.43

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Binance Coin (BNB) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Binance Coin را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTBNB
$611.84
$611.84$611.84
+0.83%
11.67K (USDT)
/USDCBNB
$611.36
$611.36$611.36
+0.87%
56.56 (USDT)
/USD1BNB
$611.05
$611.05$611.05
+0.86%
927.76 (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب BNB به USD

مقدار

BNB
BNB
USD
USD

1 BNB = 611.84 USD

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